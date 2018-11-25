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В Силичах "снесли" дом, где останавливается Лукашенко
В «Силичах» решили засекретить дом, в котором останавливается Александр Лукашенко.
Среди гостевых коттеджей горнолыжного центра «Силичи» есть дом, которые нельзя снять обычному отдыхающему. Он находится в самум углу территории, за зданием проката.
Трехэтажный деревянный дом огорожен забором, на территории есть отдельно стоящая баня и еще один гостевой домик, также к территории ведет отдельный заезд. Иногда к этому загадочному дому близко не подпускают молодые люди в штатском, и с наушником под шапочкой.
Так выглядит дом, в котором останавливается Александр Лукашенко во время отдыха в «Силичах». Фото: ej.by
Впрочем, особого секрета тут нет: как правило, такие меры безопасности совпадают со временем, когда на трассе в Силичах появляется Александр Лукашенко. Работники горнолыжного центра не скрывают – в этом доме останавливается глава государства, когда приезжает покататься на лыжах.
А еще известно, что в этом доме Лукашенко принимал высоких гостей. Летом 2006 года после саммита ОДКБ, в «Силичах» прошла неформальная встреча президентов: были Александр Лукашенко, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян.
Именно там была сделана знаменитая фотография в вышиванках, опубликованная в книге Курманбека Бакиева «Мой Кыргызстан». На фоне – тот самый «президентский» дом в «Силичах»
Через полтора года Лукашенко принимал в «Силичах» Владимира Путина. В местном ресторане президенты сидели до полшестого утра, а потом отправились спать. Путину приготовили обычный коттедж № 3/1, Александр Лукашенко, по-видимому, отправился ночевать в «президентский» дом.
«Президентский» дом и баню удалили из схемы горнолыжного комплекса «Силичи»
На схеме комплекса этот дом никогда не был подписан. Правда, в 2004 году, когда «Силичи» только открывали, государственное информационное агентство «БелТА» называло этот дом «VIP-зоной для отдыха».
Теперь, видимо, администрация «Силичей» решила засекретить «президентский» дом окончательно. Сперва дом вместе с баней убрали из схемы комплекса.
Первая фотография – со страничек «Силичей» Вконтакте и Facebook, вторая – Google-карты
А потом – вырезали «Фотошопом» из панорамной фотографии, сделанной с квадрокоптера. Убедиться в этом можно открыв спутниковые карты Google.
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Трехэтажный коттедж не только удалили из схемы комплекса, но и затерли на панорамной фотографии.
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