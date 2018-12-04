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Почему вредно пить чай из пакетиков?

05.12.2018 13:03 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чайный мастер, создатель авторских напитков Антон Со.

«Чем громче вы будете присёрбывать, тем больше почувствуете чай». Как правильно заваривать и пить этот напиток

Чай в пакетиках мы забываем?

Антон Со, чайный мастер, создатель авторских напитков :
Если есть стоящий чай, то его можно завернуть в пакетики, но, как правило, то, что заворачивают в пакетики массово, это чайные отходы, это мусор, который стоит, примерно, 10 кг этих отходов где-то 10 долларов. Это огромный бизнес получается.

Почему вредно пить чай из пакетиков?
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Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чайный мастер, создатель авторских напитков – Антон Со. «Чем громче вы будете присёрбывать, тем больше...
 
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