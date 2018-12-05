Областной конкурс «Час Кода»

Ежегодно в декабре в рамках Международной недели изучения информатики во всем мире проходит мероприятие «Час Кода». В нем традиционно принимают участие более 100 миллионов школьников из 180 стран мира.

инской области неделя «Час Кода» проходит с 3 по 9 декабря 2018 года. Итоги недели решено подвести на конкурсе «Час Кода», целью которого является повышение активности местных органов управления образованием и специалистов в деле популяризации и поддержки интереса учащихся к информационным технологиям, формирования положительного отношения к IТ-специальностям.

Организаторами мероприятия являются: главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета, Минский областной институт развития образования, Администрация Парка высоких технологий.

Управления (отдел) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, учреждения общего среднего образования области до 17 декабря 2018 года представят свои конкурсные работы в двух номинациях: «IТ-страна» и «Лучшее мероприятие «Час кода».

Результаты конкурса будут размещены до 28 декабря 2018 года на сайтах http://www.moiro.by/ , http://park.by/ и http://scratch.by/ .

Категории: программирование.



