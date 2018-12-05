Областной конкурс «Час Кода»

Ежегодно в декабре в рамках Международной недели изучения информатики во всем мире проходит мероприятие «Час Кода». В нем традиционно принимают участие более 100 миллионов школьников из 180 стран мира.
инской области неделя «Час Кода» проходит с 3 по 9 декабря 2018 года. Итоги недели решено подвести на конкурсе «Час Кода», целью которого является повышение активности местных органов управления образованием и специалистов в деле популяризации и поддержки интереса учащихся к информационным технологиям, формирования положительного отношения к IТ-специальностям.
Организаторами мероприятия являются: главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета, Минский областной институт развития образования, Администрация Парка высоких технологий.
Управления (отдел) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, учреждения общего среднего образования области до 17 декабря 2018 года представят свои конкурсные работы в двух номинациях: «IТ-страна» и «Лучшее мероприятие «Час кода».
Результаты конкурса будут размещены до 28 декабря 2018 года на сайтах
Категории: программирование.