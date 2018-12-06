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Международная федерация хоккея изменила формат овертаймов на чемпионатах мира
Овертаймы на чемпионатах мира по хоккею начиная с 2019 года будут проводиться в формате 3х3 вместо привычного 4х4. О сооветствующих нововведениях сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).
В матчах группового этапа овертайм будет длиться пять минут, в играх плей-офф — 10 минут, в финале — 20 минут. На всех этапах, кроме финала, в случае ничьей будет задействована серия буллитов, а финал будут играть до победного гола.
«Есть разные причины, по которым мы не можем рисковать и устраивать долгий финал. (Спортивные.— “Ъ”) арены должны быстро, зачастую в ту же ночь готовиться к новым мероприятиям. Есть также проблемы с радиовещанием и управлением командами, которые следует учитывать»,— пояснил председатель координационного комитета IIHF Франц Райндль.
Чемпионат мира 2019 года будет проводиться в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая 2019 года.
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Овертаймы на чемпионатах мира по хоккею начиная с 2019 года будут проводиться в формате 3х3 вместо привычного 4х4. О сооветствующих нововведениях сообщила...
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