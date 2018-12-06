Международная федерация хоккея изменила формат овертаймов на чемпионатах мира









В матчах группового этапа овертайм будет длиться пять минут, в играх плей-офф — 10 минут, в финале — 20 минут. На всех этапах, кроме финала, в случае ничьей будет задействована серия буллитов, а финал будут играть до победного гола.





«Есть разные причины, по которым мы не можем рисковать и устраивать долгий финал. (Спортивные.— “Ъ”) арены должны быстро, зачастую в ту же ночь готовиться к новым мероприятиям. Есть также проблемы с радиовещанием и управлением командами, которые следует учитывать»,— пояснил председатель координационного комитета IIHF Франц Райндль.





Чемпионат мира 2019 года будет проводиться в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая 2019 года.