3 серьезные ошибки при покупке подержанного автомобиля

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Покупка по низкой стоимости

Покупка автомобиля без осмотра

Покупка любой машины за конкретный бюджет

Но автомобиль — не смартфон и не детский комбинезон. К его покупке нужно относиться более серьезно, в противном случае нового владельца могут ждать крупные неприятности.Людям свойственно верить в чудеса. Но на рынке подержанных автомобилей их, к сожалению, не бывает. Если машина стоит ниже рыночной стоимости — уже сразу, без торга — значит, с ней 100% что-то не так. Не надо даже смотреть такие автомобили. Либо машина битая, либо утопленник, либо она с ограничениями, либо с кривыми документами, либо просто убитая.Для того, чтобы понять рыночную стоимость того или иного автомобиля, посмотрите на статистику цен — она есть почти на всех популярных сайтах бесплатных объявлений по продаже машин. Или посчитайте среднюю цену сами.Многие покупатели перед покупкой автомобиля ограничиваются только внешним осмотром кузова. Некоторые приходят к продавцу с толщиномером — это уже лучше. Но целый кузов ещё не говорит о том, что с машиной не будет проблем.Во-первых, у машины банально может быть скручен пробег, во-вторых, проблемы могут быть с двигателем, с коробкой передач (особенно, если это автомат, вариатор или робот с двумя сцеплениями). В-третьих, часто на подъемнике в сервисе выясняется, что в подвеску надо вкладывать тысяч 50 минимум.В общем, никогда не покупайте подержанную машину только по внешнему виду, потому что перекупы только этим и живут: отмоют двигатель, салон, отполируют кузов, скрутят пробег.Более того, проверять машины нужно даже, покупая их у знакомых и друзей. Во-первых, так вы точно сохраните дружбу и договоритесь о справедливой цене, во-вторых, предыдущей хозяин может искренне не догадываться об истинном состоянии машины и том, что прилично вкладываться придется уже через 10 000 км.Многие люди открывают сайт по продаже подержанных машин, приходят к дилеру в отдел подержанных автомобилей и просто ищут машину по цене. Например, есть у гражданина 700 000 рублей — и вот он смотрит все машины за эти деньги.Это неправильная тактика. Идти всегда нужно за чем-то конкретным. Например, вы можете отобрать для себя 3−4 модели и рассматривать только их, сразу же отметая другие варианты.Почему? Потому что модели, которые вы для себя выбрали, вы изучите по форумам, по отзывам, поймете, что и где болит у этих машин, как лечится, сколько стоит и надо ли оно вообще вам. Более того, вы будете знать нюансы про модификации. Потому что часто бывает, что какие-то моторы и коробки у одной и той же машины удачные, а другие — проблемные. Или, например, что до рестайлинга машины не ржавели, а после рестайлинга уже нет.Когда же вы выбираете из всего на свете, то не знаете проблем конкретной модели, её слабых мест. И узнаёте об этом только в ходе эксплуатации. Есть, например, машины, которые не рекомендуется покупать ни при каких условиях с большим пробегом, потому что двигатели ненадежные, коробки ломаются, подвеска все время подводит, электроника глючит или коррозия пожирает кузов.