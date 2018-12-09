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Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году
10.12.2018 09:13 — Разное | Ежедневник
Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, выступая в эфире телеканала СТВ, назвал предварительные сроки получения белорусами первых электронных паспортов.
По словам чиновника, в следующем году будет завершена работа по созданию белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Кроме того, будет завершена разработка нового варианта Общегосударственной автоматизированной информационной системы.
Данные продукты позволяют проводить административные процедуры в электронном виде. Для их использования будет нужна ID-карта, которая будет выдаваться белорусам. ID-карта станет основным документом для гражданина Беларуси.
В свою очередь, общегражданский паспорт будет выдаваться дополнительно. Однако главным станет электронная цифровая подпись, «зашитая» в карту. — Мы рассчитываем, что все работы будут сделаны в 2019 году, и мы сможем начать выдавать первые электронные карты, — заявил Дмитрий Шедко.
Он уточнил, что в первое время карты будут выдаваться по мере замены паспортов. Это связано с большими финансовыми и организационными затратами. Также их можно будет получить по заявлению.
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Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, выступая в эфире телеканала СТВ, назвал предварительные сроки получения белорусами первых...
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