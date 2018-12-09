ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году

10.12.2018 09:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году

Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, выступая в эфире телеканала СТВ, назвал предварительные сроки получения белорусами первых электронных паспортов.

По словам чиновника, в следующем году будет завершена работа по созданию белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Кроме того, будет завершена разработка нового варианта Общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Данные продукты позволяют проводить административные процедуры в электронном виде. Для их использования будет нужна ID-карта, которая будет выдаваться белорусам. ID-карта станет основным документом для гражданина Беларуси.

В свою очередь, общегражданский паспорт будет выдаваться дополнительно. Однако главным станет электронная цифровая подпись, «зашитая» в карту. — Мы рассчитываем, что все работы будут сделаны в 2019 году, и мы сможем начать выдавать первые электронные карты, — заявил Дмитрий Шедко.

Он уточнил, что в первое время карты будут выдаваться по мере замены паспортов. Это связано с большими финансовыми и организационными затратами. Также  их можно будет получить по заявлению.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, выступая в эфире телеканала СТВ, назвал предварительные сроки получения белорусами первых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздничную иллюминацию включили в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика