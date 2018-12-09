Что нужно для зимней рыбалки?

Зимняя рыбалка ненамного уступает разнообразием летней как по способам, так и по самой рыбе. Однако рыбалка в это время года требует совершенно другого снаряжения и снастей. Особенно, когда речь идет о настоящей зимней, то есть, подледной ловле. О том, что потребуется начинающему рыбаку зимой и пойдет речь.

Зимняя удочка и приманки

Удочка для зимней рыбалки состоит из трех частей: рукоять с катушкой, хлыстик и кивок. Сейчас все имеющиеся в продаже удочки изготовлены по понятным причинам с минимальным количеством металлических деталей. И, уж, конечно же, основные части такой удочки выполнены из полимеров или дерева (пробки). Ведь держать снасть придется голой рукой.



