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Что нужно для зимней рыбалки?
10.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Зимняя рыбалка ненамного уступает разнообразием
Зимняя удочка и приманки
Удочка для зимней рыбалки состоит из трех частей: рукоять с катушкой, хлыстик и кивок. Сейчас все имеющиеся в продаже удочки изготовлены по понятным причинам с минимальным количеством металлических деталей. И, уж, конечно же, основные части такой удочки выполнены из полимеров или дерева (пробки). Ведь держать снасть придется голой рукой.
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Зимняя рыбалка ненамного уступает разнообразием летней как по способам, так и по самой рыбе. Однако рыбалка в это время года требует совершенно другого снаряжения...
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