Загадка кровавого водопада

В 1911 году географ Томас Гриффит Тейлор (Thomas Griffith Taylor) обнаружил любопытный поток воды, вытекающей из ледника Тейлор (Taylor Glacier) в Восточной Антарктиде. Этот поток получил название Кровавый водопад из-за его красного цвета, что озадачивало ученых более века. Сначала думали, что такой цвет воды обусловлен содержанием красных водорослей.

Однако позже эта теория была опровергнута, а исследователи пришли к выводу, что воду в красный цвет окрашивает оксид железа, хотя вплоть до 2017 года было непонятно почему так происходит. В результате совместного исследования, проведенного Колледжем Колорадо (Colorado College) и Университетом Аляски Фэрбенкс (University of Alaska Fairbanks), в котором использовался эхо-зондирующий радар, было обнаружено, что водопад связан с большим источником соленой воды, которая могла быть скрыта под ледником Тейлора более миллиона лет.

Из-за высокой концентрации солей 91-метровый путь, который проделывала соленая вода, хорошо просматривался в окружающем ее пресном льде. Однако исследователи были поражены тем, что вообще смогли обнаружить здесь воду в жидком состоянии, что они считали невозможным в условиях холодной ледяной массы. Фактически, получается, что ледник Тейлор — самый холодный ледник, в котором постоянно текла вода.