ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загадка кровавого водопада

10.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В 1911 году географ Томас Гриффит Тейлор (Thomas Griffith Taylor) обнаружил любопытный поток воды, вытекающей из ледника Тейлор (Taylor Glacier) в Восточной Антарктиде. Этот поток получил название Кровавый водопад из-за его красного цвета, что озадачивало ученых более века. Сначала думали, что такой цвет воды обусловлен содержанием красных водорослей.

Однако позже эта теория была опровергнута, а исследователи пришли к выводу, что воду в красный цвет окрашивает оксид железа, хотя вплоть до 2017 года было непонятно почему так происходит. В результате совместного исследования, проведенного Колледжем Колорадо (Colorado College) и Университетом Аляски Фэрбенкс (University of Alaska Fairbanks), в котором использовался эхо-зондирующий радар, было обнаружено, что водопад связан с большим источником соленой воды, которая могла быть скрыта под ледником Тейлора более миллиона лет.

Из-за высокой концентрации солей 91-метровый путь, который проделывала соленая вода, хорошо просматривался в окружающем ее пресном льде. Однако исследователи были поражены тем, что вообще смогли обнаружить здесь воду в жидком состоянии, что они считали невозможным в условиях холодной ледяной массы. Фактически, получается, что ледник Тейлор — самый холодный ледник, в котором постоянно текла вода.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1911 году географ Томас Гриффит Тейлор (Thomas Griffith Taylor) обнаружил любопытный поток воды, вытекающей из ледника Тейлор (Taylor Glacier) в Восточной Антарктиде. Этот поток...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в Щучине состоится неординарный футбольный матч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика