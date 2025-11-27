Источник материала: ProBusiness

Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса — это уже не просто тренд, а необходимость, определяющая конкурентоспособность компании на годы вперед. Но с чего начать, если кажется, что ESG — это сложно и дорого? Евгений Лукашенко, заместитель директора ООО «АСБ Консалт», на конкретных примерах доказывает: начать можно с малого, а первый результат не заставит себя ждать. В своем выступлении на конференции БЕРИ И ДЕЛАЙ: 10 БОЛЕЙ БИЗНЕСА И РЕШЕНИЯ он разбирает реальные кейсы, которые уже завтра могут помочь вашему бизнесу стать экологичнее, эффективнее и привлекательнее для клиентов и сотрудников.

Что такое ESG и зачем оно бизнесу?

ESG — это набор принципов, по которым живут не только люди, но и компании. Аббревиатура расшифровывается просто:

E (Environmental) — отношение к природе и рациональное использование ресурсов.

— отношение к сотрудникам и обществу в целом. G (Governance) — ответственность, открытость и прозрачность ведения бизнеса.

Зачем это нужно? Представьте, что вам предстоит встреча с новым партнером. Если вы заранее узнаете, что он принципиален, заботлив и открыт, ваше впечатление будет позитивным, а шансы на успешную сделку — выше. Точно так же ESG-принципы формируют благоприятный «имидж» компании в глазах клиентов, подрядчиков и инвесторов.





Три практических шага для внедрения ESG

Вот три конкретных кейса, которые лягут в основу ESG-привычек вашей компании и которые можно реализовать в краткосрочной перспективе.

Кейс 1. Рациональное отношение к электричеству

Суть: замена обычных светильников на LED-лампы и установка датчиков присутствия.

Расчеты для офиса 60 м² (на 12−15 человек):

до: 9 светильников мощностью 80 Вт потребляют ~1440 кВт/ч, что обходится примерно в 485 BYN.

9 светильников мощностью 80 Вт потребляют ~1440 кВт/ч, что обходится примерно в 485 BYN. после: замена ламп и установка датчиков (которые экономят 15−35% энергии) снижает потребление до ~550 кВт/ч.



Эффект: экономия около 300 BYN в месяц и сокращение выбросов CO₂ на 300 кг.

Почему важен экономический эффект? Устойчивое развитие начинается с финансовой стабильности компании. Экономия на операционных расходах — это те самые ресурсы, которые можно направить на социальные и экологические инициативы. Даже с учетом затрат на модернизацию инвестиции окупаются примерно за два года.



Кейс 2. Снижение текучести кадров через вовлеченность

Суть: регулярное (раз в полгода) короткое анкетирование сотрудников.

Как это работает?

Задайте 3−5 простых вопросов: «Что вас мотивирует?», «Что мешает?», «Чего бы вам хотелось?». Главное — не опрос, а действия после него. Выберите минимум один реализуемый пункт из предложенных сотрудниками и воплотите его в жизнь в течение нескольких месяцев.

Эффект: по данным исследований, это повышает продуктивность и снижает текучесть на 15−18%. Вы не только экономите на найме и адаптации, но и создаете стабильную, лояльную атмосферу в коллективе.



Кейс 3. Создание Кодекса принципов

Суть: формализация корпоративной культуры в коротком документе.

Зачем: положения и инструкции отвечают на вопрос «Что делать?» Корпоративная культура и кодекс принципов — на вопрос «Почему мы делаем именно так?» Возьмем слоганы: «Клиент всегда прав» или «Всегда рядом». Что они значат на практике для вашего сотрудника?

Кодекс принципов — это не регламент, а руководство, которое объясняет, когда сотрудник может выйти за рамки инструкции, чтобы удовлетворить клиента, не нанося ущерб компании.

Эффект: по данным международных аудиторов, такой документ сокращает время на внутренние согласования на 30%. Сотрудники действуют увереннее, а клиенты понимают, на какой сервис могут рассчитывать (особенно если опубликовать кодекс в открытом доступе).



Главное — начать действовать

В ESG не бывает слишком маленьких шагов, суть не в масштабе, а в действии.

Начните сегодня:

Поменяйте несколько лампочек на светодиодные.

Поговорите с сотрудниками об их потребностях.

Сформулируйте и опубликуйте одну страницу ваших корпоративных принципов.

Шаг за шагом эти привычки перерастут в устойчивые принципы, которые сделают ваш бизнес сильнее, а мир — лучше.