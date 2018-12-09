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Судан намерен выделить Беларуси второй участок для добычи золота

10.12.2018 13:18 — Разное | Партизан  
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Судан намерен в ближайшее время выделить Беларуси второй участок для добычи золота, расположенный недалеко от Нила. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык накануне белорусско-суданских переговоров на высшем уровне.

"Участок расположен ближе к реке Нил, и, по предварительной информации, особенно с учетом близости водных запасов, здесь целесообразна разработка золота, - сказал Андрей Худык. - Суданская сторона пообещала выделить этот участок буквально в ближайшее время". 

Министр отметил, что в случае принятия положительного решения суданской стороной геолого-разведочные работы будут одновременно вестись и на первом участке. 

В настоящее время в Судане зарегистрировано соответствующее белорусское предприятие. Говоря о перспективах, как можно будет распоряжаться добытым золотом, Андрей Худык рассказал, что в настоящее время тщательно изучается законодательство Судана. По предварительной информации, при уплате взноса 20% остальное можно будет получить в собственность. 

"На сегодняшний день пока рано говорить о конкретных условиях", - добавил он. Сегодня во Дворце Независимости состоятся переговоры президентов Беларуси и Судана, во время которых планируется обсуждение всего спектра белорусско-суданского взаимодействия. 

 
 
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Судан намерен в ближайшее время выделить Беларуси второй участок для добычи золота, расположенный недалеко от Нила. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос...
 
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