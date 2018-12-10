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Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.

11.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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30 ноября 2018 12:06 5763

Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

Еще летом 2016 года магазин на улице Ленина, 2Б был закрыт на ремонт. И вот реконструкция торгового объекта «Солигорскторга» завершена. В последней декаде ноября свои двери после ребрендинга распахнул гастроном со звучным названием «Авоська». Об этом гласит яркая надпись на вывеске.

Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.

Может быть, молодежь удивиться такому названию. Ведь вряд ли юноши и девушки хоть когда-то видели авоську – плетеную сетку с ручками. А вот тем, кому довелось жить в советское время дефицита, авоська была неплохо знакома. Она была практична и удобна, не занимала много места ( ее можно было положить и в карман, и в маленькую дамскую сумочку), а при необходимости достать и загрузить по полной. Кстати, она и экологичнее, чем современные пластиковые пакеты.

Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.
Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.
Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.

Почему такое название? Наверное, это и тоска по прошлому, и намек на практичность. Кстати, среди многих названий для обновленного магазина за «Авоську» ратовал директор «Солигорскторга» Валерий Василевич. Причем, досконально изучил историю появления плетеной сетки – ей уже почти сто лет, кстати.

Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.
Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.

Новый гастроном перед открытием освятил иерей Александр Чур, настоятель прихода храма святой блаженной Матроны Московской, и благословил работников магазина.

Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.
Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.

А еще магазин № 18 стал больше и удобнее, широкие проходы между стеллажами. Площадь магазина увеличилась на 90 кв. метров и сейчас составляет около 250 кв.м. (общая площадь 290 кв. м.). Это дало возможность удобно разместить стеллажи и витрины, расширить ассортиментный перечень товаров. Раньше в магазине не было овощей и фруктов, а теперь появился такой отдел. Привлекательны места для хранения сумок, современные, надежные. Покупатели могут купить в магазине не только молочную продукцию, мясные изделия, сладости и напитки, крупы и бакалею, но и небольшой ряд промышленных товаров. В настоящее время залы магазина по-новогоднему украшены, работает три кассы. Ярко освещен и фасад здания магазина, в том числе подсвечивается и снизу.

Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.
Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.
Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой». ФОТОФАКТ.

За несколько дней после открытия гастроном «Авоська» выбился в лидеры по продажам. И это неудивительно, ведь многие хотят посмотреть, как там, в новом магазине. — Приходите к нам, оценивайте удобство, комфорт, — приглашает заведующая магазином Ирина Бертош.

Кстати, время работы «Авоськи» — с 8.00 до 22.00 без обеда и выходных.

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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30 ноября 2018 12:06 5763 Магазин №18 «Солигорскторга» стал «Авоськой»....
 
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