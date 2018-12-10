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В Волковыске появится умный павильон «Белсоюзпечати»

11.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске появится умный павильон «Белсоюзпечати»

С 1 ноября пять областных торговых сетей белорусской системы «Союзпечать» объединились в единое предприятие – РУП «Белсоюзпечать», а присоединенные предприятия получили статус филиалов. Реорганизация позволила всем областным предприятиям скоординировать свои действия, придала новый импульс развитию торговли, выстроила более современный подход к проведению маркетинговой политики, сообщает «Гродненская правда».

Недавно в СМИ появилась информация, что к 100-летию «Белсоюзпечати» в столице планируется установка павильонов нового формата, так называемых «умных» павильонов. В нем посетители смогут:

– общаться с продавцом посредством онлайн-переводчика,

– подзаряжать электронные гаджеты,

– вызывать такси и экстренные службы,

– заказывать трансферы в аэропорт и за пределы города,

– оплачивать коммунальные услуги,

– покупать билеты на спектакли, концерты и фестивали,

– выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.

Как сообщил директор Гродненского филиала «Белсоюзпечать» Павел Скробко, пока что в Гродненской области планируется открыть три так называемых «умных» павильона – в Гродно, Волковыске и к празднованию Дня письменности в Слониме или Жировичах. Точно могу сказать, что там клиенты смогут воспользоваться беспроводной сетью Wi-Fi и подзарядить при необходимости телефон, другие электронные гаджеты, выпить чашку кофе.

Фото realt.onliner.by

 
Теги: Гродно
 
 
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С 1 ноября пять областных торговых сетей белорусской системы «Союзпечать» объединились в единое предприятие – РУП...
 
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