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В Волковыске появится умный павильон «Белсоюзпечати»
11.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
С 1 ноября пять областных торговых сетей белорусской системы «Союзпечать» объединились в единое предприятие – РУП «Белсоюзпечать», а присоединенные предприятия получили статус филиалов. Реорганизация позволила всем областным предприятиям скоординировать свои действия, придала новый импульс развитию торговли, выстроила более современный подход к проведению маркетинговой политики,
Недавно в СМИ появилась информация, что к 100-летию «Белсоюзпечати» в столице планируется установка павильонов нового формата, так называемых «умных» павильонов. В нем посетители смогут:
– общаться с продавцом посредством онлайн-переводчика,
– подзаряжать электронные гаджеты,
– вызывать такси и экстренные службы,
– заказывать трансферы в аэропорт и за пределы города,
– оплачивать коммунальные услуги,
– покупать билеты на спектакли, концерты и фестивали,
– выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.
Как сообщил директор Гродненского филиала «Белсоюзпечать» Павел Скробко, пока что в Гродненской области планируется открыть три так называемых «умных» павильона – в Гродно, Волковыске и к празднованию Дня письменности в Слониме или Жировичах. Точно могу сказать, что там клиенты смогут воспользоваться беспроводной сетью Wi-Fi и подзарядить при необходимости телефон, другие электронные гаджеты, выпить чашку кофе.
Фото realt.onliner.by
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С 1 ноября пять областных торговых сетей белорусской системы «Союзпечать» объединились в единое предприятие – РУП...
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