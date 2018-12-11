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Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд

12.12.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Правда, он временный и предназначен сугубо для строительной техники, которая задействована в реконструкции Кобринского путепровода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61478.php

Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд

Установлены знаки «STOP», а также заграждения по обе стороны от железнодорожного полотна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61478.php

Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд

Появившимся переходом периодически пользуются и пешеходы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61478.php

Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд

Напомним, реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте планируют завершить к 1000-летию Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61478.php

Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд

Помимо увеличения пропускной способности, под путепроводом появятся пешеходный переход, а также проезд для автомобилей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61478.php

Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд

 
Теги: Брест
 
 
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Правда, он временный и предназначен сугубо для строительной техники, которая задействована в реконструкции Кобринского путепровода. Установлены знаки «STOP», а...
 
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