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Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд
12.12.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Правда, он временный и предназначен сугубо для строительной техники, которая задействована в
Установлены знаки «STOP», а также заграждения по обе стороны от железнодорожного полотна.
Появившимся переходом периодически пользуются и пешеходы.
Напомним, реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте планируют завершить к 1000-летию Бреста.
Помимо увеличения пропускной способности, под путепроводом появятся
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Правда, он временный и предназначен сугубо для строительной техники, которая задействована в реконструкции Кобринского путепровода. Установлены знаки «STOP», а...
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