Возле Кобринского моста в Бресте появился жд переезд

Правда, он временный и предназначен сугубо для строительной техники, которая задействована в реконструкции Кобринского путепровода .



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Установлены знаки «STOP», а также заграждения по обе стороны от железнодорожного полотна.



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Появившимся переходом периодически пользуются и пешеходы.



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Напомним, реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте планируют завершить к 1000-летию Бреста.



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Помимо увеличения пропускной способности, под путепроводом появятся пешеходный переход , а также проезд для автомобилей .



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