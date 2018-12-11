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Оперная дива Ольга Перетятько спела с Робби Уильямсом на гала-ужине в Париже
Звезда оперной сцена Ольга Перетятько, которая уже на этой неделе
Обладательница одного из лучших сопрано России поделилась частью выступления у себя в
Ольге Перетятько рукоплескали зрители Берлинской и Венской оперы, Цюрихского оперного театра и Ла Скала в Милане, Королевского театра в Мадриде, Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и многих других театров. Певицу не раз называли второй Нетребко. Музыкальные критики отмечают ее яркую внешность «Кармен», кошачью гибкость и, конечно же, легкий, прозрачный, высокий голос, звучание которого сравнивают с соловьиными трелями. В репертуаре Ольги Перетятько партии в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха и другие.
Сольный концерт звезды мировой оперной сцены пройдет в Минске 15 декабря в рамках IX Минского международного Рождественского оперного форума. Расскажем про специальное предложение от организаторов минского концерта — билеты по признанной во всем мире системе Meet and Greet: размещение в VIP-ложе стоимостью 600 рублей включает в себя угощение шампанским, ассорти из фруктов и памятное фото с артистом. Количество мест ограничено.
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Звезда оперной сцена Ольга Перетятько, которая уже на этой неделе выступит в Минске, спела дуэтом с популярным поп-исполнителем Робби Уильямсом его хит Angels....
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