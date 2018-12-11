Оперная дива Ольга Перетятько спела с Робби Уильямсом на гала-ужине в Париже

Звезда оперной сцена Ольга Перетятько, которая уже на этой неделе выступит в Минске, спела дуэтом с популярным поп-исполнителем Робби Уильямсом его хит Angels. Выступление состоялось в Париже на гала-ужине в честь 105-летия французской федерации фехтования.

Обладательница одного из лучших сопрано России поделилась частью выступления у себя в Instagram , поблагодарив Уильямса и прокомментировав, что это был невероятный вечер. Девушка намекнула: «Что-то мне подсказывает, что это не в последний раз».

Ольге Перетятько рукоплескали зрители Берлинской и Венской оперы, Цюрихского оперного театра и Ла Скала в Милане, Королевского театра в Мадриде, Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и многих других театров. Певицу не раз называли второй Нетребко. Музыкальные критики отмечают ее яркую внешность «Кармен», кошачью гибкость и, конечно же, легкий, прозрачный, высокий голос, звучание которого сравнивают с соловьиными трелями. В репертуаре Ольги Перетятько партии в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха и другие.



Ольга Перетятько. Фото: Javier del Real/Teatro Real

Сольный концерт звезды мировой оперной сцены пройдет в Минске 15 декабря в рамках IX Минского международного Рождественского оперного форума. Расскажем про специальное предложение от организаторов минского концерта — билеты по признанной во всем мире системе Meet and Greet: размещение в VIP-ложе стоимостью 600 рублей включает в себя угощение шампанским, ассорти из фруктов и памятное фото с артистом. Количество мест ограничено.

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.