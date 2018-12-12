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Рождественская ярмарка в Страсбурге закрыта, отменены все развлекательные мероприятия

12.12.2018 22:02 — Разное | Интерфакс  
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Знаменитая рождественская ярмарка в Страсбурге остается закрытой после произошедшего накануне нападения в центре города, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что ярмарка также не будет работать в течение всего четверга.

Кроме того, отменены все развлекательные и праздничные мероприятия, запланированные на территории Страсбурга. Закрыты все культурные и спортивные объекты.

Между тем, по всей Франции значительно усилены меры безопасности после произошедшего. В частности, стражи порядка увеличили свое присутствие в районе рождественских ярмарках во многих других городах страны, в том числе в Руане и Гавре.

Префектура департамента Верхний Рейн, в состав которого входит Страсбург, объявила в среду о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности, в частности, на вокзалах.

В Париже в ночь на четверг в знак солидарности с погибшими и пострадавшими в результате нападения в Страсбурге выключат подсветку Эйфелевой башни.

Мэр французской столицы Анна Идальго написала в своем аккаунте в Twitter, что "в полночь Эйфелева башня погаснет в память о жертвах атаки, произошедшей в Страсбурге".

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом. По одним данным, жертвами стали два человека, по другим - трое. Еще около десяти получили ранения.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

 
 
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Знаменитая рождественская ярмарка в Страсбурге остается закрытой после произошедшего накануне нападения в центре города, сообщают местные СМИ. Ожидается, что...
 
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