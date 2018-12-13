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Александр Лукашенко: я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству ставлю сохранение нашего союза
Новости Беларуси. Легенды
И это несмотря на то, что федеральные каналы о Беларуси говорят нечасто. Поэтому основной состав медиа-десанта – это представители региональных СМИ. В общем, из таких региональных и производственных связей выткан общий орнамент союзных отношений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисс. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. Там живут просто наши люди, наши братья.
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Александр Лукашенко: я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству ставлю сохранение нашего союза
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