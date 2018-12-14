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Александр Лукашенко: «Я не тот человек, который лицемерит»
Новости Беларуси. Открытый диалог с Президентом Беларуси подвиг российских журналистов на откровенные вопросы о лицемерии в политике и жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В жизни я не помню, чтобы я лицемерил. Обижаются и домашние мои, и с кем я сталкиваюсь. Я очень жестко иногда реагирую. Но, думаю, лучше прямо, а не то, что говоришь, смотришь в сторону, думаешь другое, делаешь третье. Это неприемлемо.
Но в политике часто бывает, что я не просто говорю одно, а думаю другое. Иногда смолчишь, и противно становится – почему не сказал.
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Новости Беларуси. Открытый диалог с Президентом Беларуси подвиг российских журналистов на откровенные вопросы о лицемерии в политике и жизни, сообщили в...
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