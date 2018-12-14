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Александр Лукашенко: «Я не тот человек, который лицемерит»

14.12.2018 22:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Открытый диалог с Президентом Беларуси подвиг российских журналистов на откровенные вопросы о лицемерии в политике и жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, наверное, почувствовали – я не тот человек, который лицемерит. Но если вы у меня спросите, лицемерил ли я когда-нибудь, я вам скажу, что да. И это правильно, что вы разделяете политику от жизни.

Александр Лукашенко: «Я не тот человек, который лицемерит»

В жизни я не помню, чтобы я лицемерил. Обижаются и домашние мои, и с кем я сталкиваюсь. Я очень жестко иногда реагирую. Но, думаю, лучше прямо, а не то, что говоришь, смотришь в сторону, думаешь другое, делаешь третье. Это неприемлемо.

Но в политике часто бывает, что я не просто говорю одно, а думаю другое. Иногда смолчишь, и противно становится – почему не сказал.
 
 
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Новости Беларуси. Открытый диалог с Президентом Беларуси подвиг российских журналистов на откровенные вопросы о лицемерии в политике и жизни, сообщили в...
 
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