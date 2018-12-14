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В выходные дни ждем всех у главной елки Вороново

15.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В выходные дни ждем всех у главной елки Вороново

16 декабря. Игровая программа «Приключение у ёлки: новогодние потехи». Начало в 13.00.

22 декабря. Театрализованное игровое представление «Помощники Деда Мороза, или как дети праздник спасали». Начало в 11.00.

23 декабря. Театрализованная игровая  программа  «Новогодняя сказка». Начало в 11.00.

29 декабря. Театрализованное игровое представление «Новогодние путешествия». Начало в 11.00.

30 декабря. Театрализованная игровая  программа  «Праздник к нам спешит». Начало в 11.00.

5 января. Театрализованная игровая  программа  «Новогодние фантазии». Начало в 11.00.

6 января. Игровая программа «Сказочный хоровод». Начало в 11.00.

12 января. Театрализованная игровая  программа  «Встречаем старый Новый год». Начало в 11.00.

13 января. Игровая программа «Зимние забавы». Начало в 11.00.

 
 
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16 декабря. Игровая программа «Приключение у ёлки: новогодние потехи». Начало в 13.00. 22 декабря. Театрализованное игровое представление «Помощники Деда Мороза, или...
 
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