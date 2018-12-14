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В выходные дни ждем всех у главной елки Вороново
15.12.2018 — Разное | Вороновская газета
16 декабря. Игровая программа «Приключение у ёлки: новогодние потехи». Начало в 13.00.
22 декабря. Театрализованное игровое представление «Помощники Деда Мороза, или как дети праздник спасали». Начало в 11.00.
23 декабря. Театрализованная игровая программа «Новогодняя сказка». Начало в 11.00.
29 декабря. Театрализованное игровое представление «Новогодние путешествия». Начало в 11.00.
30 декабря. Театрализованная игровая программа «Праздник к нам спешит». Начало в 11.00.
5 января. Театрализованная игровая программа «Новогодние фантазии». Начало в 11.00.
6 января. Игровая программа «Сказочный хоровод». Начало в 11.00.
12 января. Театрализованная игровая программа «Встречаем старый Новый год». Начало в 11.00.
13 января. Игровая программа «Зимние забавы». Начало в 11.00.
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16 декабря. Игровая программа «Приключение у ёлки: новогодние потехи». Начало в 13.00. 22 декабря. Театрализованное игровое представление «Помощники Деда Мороза, или...
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