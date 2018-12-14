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Самолет Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб - Генштаб ВС Украины

15.12.2018 16:44 — Разное | Интерфакс  
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Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - сказано в сообщении Генштаба на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

 
 
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Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины....
 
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