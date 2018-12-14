Команда Лукашенко победила в матче Республиканского любительского турнира по хоккею

Хоккейная команда президента Беларуси одержала третью победу в XII Республиканских соревнованиях среди любителей, разгромив команду Витебской области. Об этом сообщает сайт президентского спортивного клуба.

Поединок состоялся сегодня на площадке «Чижовка-Арены» и завершился со счетом 15:4 (2:1, 8:1, 5:2) в пользу команды главы государства. Среди забивших шайбу в ворота соперника — и сам Александр Лукашенко.

По итогам трех побед команда президента Беларуси занимает в турнирной таблице первое место. Следующий матч команды Лукашенко состоится 22 декабря против Брестской области.

Хоккейная команда президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях.