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Около 9 тысяч новобранцев по всей Беларуси присягнули на верность Родине
Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 9 тысяч новобранцев 15 декабря присягнули на верность Родине.
Торжественные церемонии прошли во всех воинских соединениях страны. Самая многочисленная – по традиции – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах.
Защищать Родину здесь поклялись солдаты, призванные на срочную, а также службу в резерве. Напутственные слова молодому пополнению произнес министр обороны, ветераны армии.
Впереди у личного состава, который уже прошел курс молодого бойца (так называемую «учебку») – освоение воинской специальности: теоретическая и практическая подготовка.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
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Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 9 тысяч новобранцев 15 декабря...
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