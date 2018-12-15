Диснейленд в Токио признан самым счастливым местом на планете





Сотрудники социальной сети Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года, сообщается на официальном сайте социальной сети.

Самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио. Больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили под фотографиями из японского Диснейленда.

Эксперты назвали самый популярный фильтр для лица — фильтр с сердечками на глазах. Самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.

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