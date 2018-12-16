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Жлобинская инспекция информирует о запрете на вылов налима
17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В связи с нерестом с 25 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года в рыболовных угодьях запрещён вылов налима.
Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что за его добычу в период запрета предусмотрен штраф в размере до 1225 рублей.
Кроме того, за каждую пойманную особь надо будет возместить причинённый окружающей среде вред в размере 661 рубль 50 копеек.
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В связи с нерестом с 25 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года в рыболовных угодьях запрещён вылов налима. Жлобинская межрайонная инспекция охраны...
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