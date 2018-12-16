ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жлобинская инспекция информирует о запрете на вылов налима

17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Жлобинская инспекция информирует о запрете на вылов налима

В связи с нерестом с 25 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года в рыболовных угодьях запрещён вылов налима.

Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что за его добычу в период запрета предусмотрен штраф в размере до 1225 рублей.

Кроме того, за каждую пойманную особь надо будет возместить причинённый окружающей среде вред в размере 661 рубль 50 копеек. 


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с нерестом с 25 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года в рыболовных угодьях запрещён вылов налима. Жлобинская межрайонная инспекция охраны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Huawei Nova 4 с «дырой» в экране представлен официально. Цена - от 450 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика