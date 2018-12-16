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Белорусским хоккеистам в Норвегии вместо гимна включили шлягер «Песняров»

17.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Курьезный инцидент случился накануне на хоккейном турнире Mega Hockey Games. Перед матчем, в котором встречались хозяева соревнований и национальная команда Беларуси, вместо белорусского гимна заиграл популярный шлягер 70-х в исполнении группы «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну».

Белорусские спортсмены и болельщики выразили недоумение. Между тем сами норвежцы ничего не поняли, прослушали песню стоя и приняв ее за гимн.

Данное происшествие, видимо, так расстроило сборную Беларуси, что она уступила норвежцам со счетом 6:1.

Позднее организаторы были вынуждены принести свои извинения Федерации хоккея Беларуси и поклонникам белорусов. Скорее всего, организаторы перепутали фонограммы гимна и песни, которая проигрывается обычно во время вбрасывания или другой паузы, которая возникает во время игры.

Напомним, в прошлом году организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене на официальной церемонии награждения мужских сборных по итогам эстафетной гонки перепутали гимн России. После того, как по ошибке была включена «Патриотическая песня» Михаила Глинки (старая версия гимна), комментатор Дмитрий Губерниев вышел на сцену, дал спортсменам микрофон, и они исполнили гимн а капелла. Им помогли российские болельщики.

 



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Белорусские спортсмены и болельщики выразили недоумение. Между тем сами норвежцы ничего не поняли, прослушали песню стоя и приняв ее за гимн.
 
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