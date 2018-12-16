Белорусским хоккеистам в Норвегии вместо гимна включили шлягер «Песняров»

Курьезный инцидент случился накануне на хоккейном турнире Mega Hockey Games. Перед матчем, в котором встречались хозяева соревнований и национальная команда Беларуси, вместо белорусского гимна заиграл популярный шлягер 70-х в исполнении группы «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну».

Белорусские спортсмены и болельщики выразили недоумение. Между тем сами норвежцы ничего не поняли, прослушали песню стоя и приняв ее за гимн.

Данное происшествие, видимо, так расстроило сборную Беларуси, что она уступила норвежцам со счетом 6:1.

Позднее организаторы были вынуждены принести свои извинения Федерации хоккея Беларуси и поклонникам белорусов. Скорее всего, организаторы перепутали фонограммы гимна и песни, которая проигрывается обычно во время вбрасывания или другой паузы, которая возникает во время игры.