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Белорусским хоккеистам в Норвегии вместо гимна включили шлягер «Песняров»
17.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Курьезный инцидент случился накануне на хоккейном турнире Mega Hockey Games. Перед матчем, в котором встречались хозяева соревнований и национальная команда Беларуси, вместо белорусского гимна заиграл популярный шлягер 70-х в исполнении группы «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну».
Белорусские спортсмены и болельщики выразили недоумение. Между тем сами норвежцы ничего не поняли, прослушали песню стоя и приняв ее за гимн.
Данное происшествие, видимо, так расстроило сборную Беларуси, что она уступила норвежцам со счетом 6:1.
Позднее организаторы были вынуждены принести свои извинения Федерации хоккея Беларуси и поклонникам белорусов. Скорее всего, организаторы перепутали фонограммы гимна и песни, которая проигрывается обычно во время вбрасывания или другой паузы, которая возникает во время игры.
Напомним, в прошлом году организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене на официальной церемонии награждения мужских сборных по итогам эстафетной гонки перепутали гимн России. После того, как по ошибке была включена
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Белорусские спортсмены и болельщики выразили недоумение. Между тем сами норвежцы ничего не поняли, прослушали песню стоя и приняв ее за гимн.
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