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Погода в Витебске на неделе (такую бы и на Новый год!)

17.12.2018 — Разное | Герой працы  
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Погода в Витебске на неделе (такую бы и на Новый год!)Погода в Витебске на неделе (такую бы и на Новый год!)

Неделя порадует витеблян по-настоящему зимней морозной погодой, прогнозирует pogoda.by.
17 декабря, в понедельник, без осадков. Температура воздуха днем — минус 6-8 °C.
18 декабря, во вторник, к вечеру прогнозируют снег. Температура воздуха в течение суток составит  минус 7-11 °С.
19 декабря, в среду, в первой половине дня небольшой снег. Днем — минус 7-9 °C.
20 декабря, в четверг, ночью воздух охладится до минус 13-15 °С, днем — минус 9-11 °С. День будет не только морозным, но и солнечным.
21 декабря, в пятницу, днем — минус 7-9 °C, без осадков. Вечером, когда в городе состоится парад Дедов Морозов, на термометре будет минус 5-7 °C и пойдет снежок. В кои-то веки шествию сказочных персонажей повезет с зимней погодой: в последние несколько лет новогодний парад в Витебске проходил в дождь и слякоть.
 
Теги: Витебск
 
 
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Погода в Витебске на неделе (такую бы и на Новый год!) Неделя порадует витеблян по-настоящему зимней морозной погодой, прогнозирует pogoda.by. 17 декабря, в понедельник,...
 
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