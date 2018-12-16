Погода в Витебске на неделе (такую бы и на Новый год!)





Неделя порадует витеблян по-настоящему зимней морозной погодой, прогнозирует pogoda.by.

17 декабря, в понедельник, без осадков. Температура воздуха днем — минус 6-8 °C.

18 декабря, во вторник, к вечеру прогнозируют снег. Температура воздуха в течение суток составит минус 7-11 °С.

19 декабря, в среду, в первой половине дня небольшой снег. Днем — минус 7-9 °C.

20 декабря, в четверг, ночью воздух охладится до минус 13-15 °С, днем — минус 9-11 °С. День будет не только морозным, но и солнечным.

21 декабря, в пятницу, днем — минус 7-9 °C, без осадков. Вечером, когда в городе состоится парад Дедов Морозов, на термометре будет минус 5-7 °C и пойдет снежок. В кои-то веки шествию сказочных персонажей повезет с зимней погодой: в последние несколько лет новогодний парад в Витебске проходил в дождь и слякоть.