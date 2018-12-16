Состоялся районный этап интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз»

В субботу на базе гимназии г. Буда-Кошелево прошел районный этап интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз», в котором приняли участие 11 команд учреждений образования Будакошелевщины.

Инициатором мероприятия выступило ОО «Белорусская республиканская пионерская организация». «Пионерский квиз» был организован совместными усилиями районной организации ОО «БРПО», районным центром творчества детей и молодежи и гимназией г.Буда-Кошелёво. Также поддержку в его проведении оказал РК ОО «БРСМ».

Игра состояла из шести туров, в каждый из которых входило шесть вопросов на самые разные темы. Кульминацией игры стал риск-тур, состоящий из 3-х вопросов, где неправильный ответ или отсутствие такового могло принести командам отрицательное количество баллов. За ходом игры следило компетентное жюри, которому и предстояло определить победителей.

Так, 3-е место разделили команды «Сузор’е» (гимназия г.Буда-Кошелёво) и «Пламя» (Неговская базовая школа), набравшие по 16 баллов. На втором месте оказалась команда «Фортуна» (Уваровичская средняя школа), показавшая результат в 22 балла. Чемпионом игры стала команда «Неунывающие» из Буда-Люшевской средней школы, на ее счету наибольшее количество набранных баллов – 35.

Победителям достался приз от РК ОО «БРСМ» — билеты в кинотеатр «Крыніца», который ребята смогут посетить в преддверии новогодних праздников.













































Наталья МАКСИМОВА.

Фото автора.