Государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

«В преддверии праздников будет усилен режим охраны лесов от самовольных рубок. Рейдовые мероприятия мы планируем проводить совместно с сотрудниками Государственной инспекции по охране животного и растительного мира, Минприроды и других контролирующих органов с 19 декабря. Кроме того, на автодорогах страны планируется выставить около 300 контрольных постов», — сказал Валентин Шатравко.

Сегодня в системе Минлесхоза насчитывается 637 камер фото- и видеофиксации. Они периодически меняют свою дислокацию. Камеры работают в режиме онлайн, мгновенно передавая снимки на мобильный телефон, что позволяет государственной лесной охране оперативно реагировать на нарушения в лесном фонде и немедленно принимать меры. Фотоловушки могут длительное время работать в автономном режиме, они надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а разрешение камеры позволяет идентифицировать лица и регистрационные номера автомобилей нарушителей. О присутствии фотоловушек в лесу сообщается предупредительными знаками. «Ежегодно увеличивается число нарушителей, выявленных с помощью средств фотофиксации: если в 2015 году их было 106, то в этом году — уже 453», — отметил первый замминистра.

Незаконная рубка в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере от 5 до 50 базовых величин (1 БВ — Br24,5), на индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 БВ, на юридическое лицо — от 50 до 300 БВ. В эксплуатационных лесах такие нарушения влекут за собой наложение штрафа на физлицо в размере до 30 базовых величин, ИП — от 10 до 150 БВ, юрлицо — от 20 до 200 БВ.