ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников

17.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздниковГосударственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

«В преддверии праздников будет усилен режим охраны лесов от самовольных рубок. Рейдовые мероприятия мы планируем проводить совместно с сотрудниками Государственной инспекции по охране животного и растительного мира, Минприроды и других контролирующих органов с 19 декабря. Кроме того, на автодорогах страны планируется выставить около 300 контрольных постов», — сказал Валентин Шатравко.

Сегодня в системе Минлесхоза насчитывается 637 камер фото- и видеофиксации. Они периодически меняют свою дислокацию. Камеры работают в режиме онлайн, мгновенно передавая снимки на мобильный телефон, что позволяет государственной лесной охране оперативно реагировать на нарушения в лесном фонде и немедленно принимать меры. Фотоловушки могут длительное время работать в автономном режиме, они надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а разрешение камеры позволяет идентифицировать лица и регистрационные номера автомобилей нарушителей. О присутствии фотоловушек в лесу сообщается предупредительными знаками. «Ежегодно увеличивается число нарушителей, выявленных с помощью средств фотофиксации: если в 2015 году их было 106, то в этом году — уже 453», — отметил первый замминистра.

Незаконная рубка в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере от 5 до 50 базовых величин (1 БВ — Br24,5), на индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 БВ, на юридическое лицо — от 50 до 300 БВ. В эксплуатационных лесах такие нарушения влекут за собой наложение штрафа на физлицо в размере до 30 базовых величин, ИП — от 10 до 150 БВ, юрлицо — от 20 до 200 БВ.

www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика