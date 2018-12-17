Суд в Лозанне не будет рассматривать дело белорусского футболиста Савицкого

В конце 2017 года он перешёл в команду из "Немана" в качестве свободного агента. Однако гродненцы потребовали компенсацию за подготовку футболиста. Сначала речь шла о 600 тысячах долларов, потом — о почти 400 тысячах. Арбитраж Белорусской федерации футбола уменьшил сумму до $265 тысяч. Но и это не удовлетворило динамовцев. Суд в Лозанне посчитал, что дело не подпадает под его юрисдикцию.









Павлу Савицкому 24 года, он игрок национальной сборной Беларуси. За свою клубную карьеру выступал только за "Неман" (с перерывом на время короткой аренды в польской "Ягеллонии"). Савицкий — лучший бомбардир чемпионата Беларуси 2018 года, он забил 15 голов.