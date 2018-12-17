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Суд в Лозанне не будет рассматривать дело белорусского футболиста Савицкого

17.12.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать к рассмотрению иск футбольного клуба "Динамо-Брест" по делу полузащитника Павла Савицкого, информирует "Прессбол".

В конце 2017 года он перешёл в команду из "Немана" в качестве свободного агента. Однако гродненцы потребовали компенсацию за подготовку футболиста. Сначала речь шла о 600 тысячах долларов, потом — о почти 400 тысячах. Арбитраж Белорусской федерации футбола уменьшил сумму до $265 тысяч. Но и это не удовлетворило динамовцев. Суд в Лозанне посчитал, что дело не подпадает под его юрисдикцию.


Павлу Савицкому 24 года, он игрок национальной сборной Беларуси. За свою клубную карьеру выступал только за "Неман" (с перерывом на время короткой аренды в польской "Ягеллонии"). Савицкий — лучший бомбардир чемпионата Беларуси 2018 года, он забил 15 голов.

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать к рассмотрению иск футбольного клуба "Динамо-Брест" по делу полузащитника Павла Савицкого, информирует...
 
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