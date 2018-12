Американка завещала свое тело науке: его сделают «бессмертным трупом»

Сьюзан Поттер пожертвовала свое тело науке. Оно было заморожено, разделено на 27 тысяч тонких слоев и сфотографировано после каждого разреза. В результате должна получиться виртуальная система, которая сможет «говорить» со студентами-медиками из могилы. Издание National Geographic рассказало историю «бессмертного трупа».

Susan Potter donated her body to science-now her virtual cadaver will help teach medical students for years to come https://t.co/tFpiX7k3IN