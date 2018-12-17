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Американка завещала свое тело науке: его сделают «бессмертным трупом»

18.12.2018 15:50 — Разное | Tut.by  
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Сьюзан Поттер пожертвовала свое тело науке. Оно было заморожено, разделено на 27 тысяч тонких слоев и сфотографировано после каждого разреза. В результате должна получиться виртуальная система, которая сможет «говорить» со студентами-медиками из могилы. Издание National Geographic рассказало историю «бессмертного трупа».

«Видимый человек» вместо «анонимного трупа»

«Оцифровкой» тел занимается проект Visible Human («Видимый человек»). Первых двух участников «отсканировали» еще в 1993 и 1994 годах. На основе их тел создали цифровые обучающие модели для студентов-медиков. В 2000 году в офис руководителя проекта Вика Спитцера позвонила женщина.

«Я Сью Поттер, — сказала она. — Я читала о Visible Human в газете и хочу пожертвовать свое тело. Я хочу быть разрезанной».

Женщина не подходила требованиям ученых. Она перенесла двойную мастэктомию, меланому, операцию на позвоночнике, диабет, эндопротезирование тазобедренного сустава и язву. Кроме того, она передвигалась в кресле-коляске из-за последствий автомобильной аварии.

Сперва руководитель проекта не хотел принимать ее предложение: он искал здоровых людей. Однако после он понял, что больное тело — это именно то, с чем обычно имеют дело врачи. К тому же она была готова записать видео с рассказами о своих болезнях, ощущениях от операций и решениях, связанных со здоровьем.

«Они увидят ее тело и услышат ее истории, — пояснил Вик Спитцер. Видео и аудио сделают ее более реальной и придадут обучению эмоциональную составляющую. Вместо «анонимного трупа» этот «видимый человек» расскажет медицинскую историю, полную боли и разочарований.

27 тысяч срезов

Сьюзан приняла решение пожертвовать тело науке еще в 2000 году, когда думала, что умрет. Однако она выжила и прожила еще 15 лет. За это время она сблизилась с исследователями проекта и студентами-медиками. К тому же Поттер очень много общалась с руководителем проекта Спитцером, требуя его внимания. Она настаивала на подробной экскурсии по «мясорубке», которая в будущем должна была нарезать ее тело на тонкие кусочки.

Сьюзан умерла от пневмонии только в 2015 году в возрасте 87 лет. Сразу после этого ее тело вывезли из хосписа, обработали поливиниловым спиртом, поместили в морозильную камеру и охладили до минус 26 градусов по Цельсию. Тело пролежало в этой камере два года. Потом началась кропотливая работа по нарезке и визуализации ломтиков.

На первом этапе при помощи специальной пилы ее тело разделили на четыре части. Затем точное лезвие начало срезать слои тканей толщиной в 63 микрона. После каждого прохода лезвия цифровая камера фотографировала открывшуюся поверхность. Ученые сделали 27 тысяч срезов за 60 дней. Ее тело превратилось в пыль.

Следующий этап — выделение структур тканей, органов и сосудов на каждом цифровом срезе. Это займет еще два или три года. В итоге должен получиться своего рода цифровой аватар, который сможет общаться со студентами-медиками и помогать им понять, как ее тело было устроено при жизни. «Я хочу помочь молодым людям стать более хорошими врачами», говорила женщина в видео 2002 года. «Сьюзан Поттер будет жить вечно», пишет автор National Geographic.

 
 
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В результате должна получиться виртуальная система, которая сможет «говорить» со студентами-медиками из могилы.
 
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