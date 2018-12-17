Утвержден график переноса рабочих дней в 2019 году





Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с постановлением, рабочие дни в 2019 году переносятся с понедельника 6 мая на субботу 4 мая и со среды 8 мая на субботу 11 мая (таким образом, белорусы будут отдыхать пять дней подряд — 5, 6, 7, 8, 9 мая, а 10 и 11 мая — рабочие дни).

Кроме того, предусмотрен перенос рабочих дней с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.

Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса.