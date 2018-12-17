Анна Бонд и Антон Мартыненко станут гидами для пассажиров «Халва-Экспресс»

19 декабря пассажиров «Халва-Экспресс» ожидают новые сюрпризы: компанию в поездках по магазинам им составят звездные гости — известная теледива и блогер Анна Бонд и популярный теле- и радиоведущий Антон Мартыненко.

«Халва-Экспресс» — специальный бесплатный автобусный маршрут, который подарили всем жителям Минска МТБанк и карта рассрочки «Халва», чтобы превратить покупки к Новому году из рутины в удовольствие. В автобусе, помимо развлечений, розыгрышей призов и подарков, возможности согреться горячим чаем и ароматным кофе, пассажиров ожидает много полезной информации о том, как купить все необходимое к праздникам выгодно, удобно и быстро. 19 декабря своими советами и личным опытом поделятся известные белорусские медийные персоны.

Первым это сделает Антон Мартыненко. Его поездка в «Халва-Экспресс» начнется в 17:00 от остановки возле Дворца спорта. Известный телеведущий, заботливый семьянин и счастливый молодой отец поделится своим опытом в выборе подарков для родных и друзей и расскажет, где их лучше покупать с выгодой для семейного бюджета.

В 18:00 пассажиров «Халва-Экспресс» ждет встреча с Анной Бонд. Она присоединится к новогоднему маршруту на остановке возле ТЦ Galleria, чтобы поговорить с попутчиками о секретах создания сногсшибательного новогоднего образа, дать модные советы, а также раскрыть некоторые из своих фирменных рецептов красоты и новогодней экономии.

Напоминаем, что автобус «Халва-Экспресс» готов доставить всех желающих к основным торговым центрам и магазинам Минска с 14 по 28 декабря: с 17:00 до 20:30 — в будние дни (с остановками у ТЦ «Столица», ГУМ, ТЦ Galleria, ТЦ «Замок») и с 12:00 до 19:00 — в выходные (с остановками у ТЦ «Столица», ГУМ, ТЦ Galleria, ТЦ «Замок», ЦУМ, ТЦ Dana Mall).