Рейд по объектам продажи пиротехники провели в Бресте сотрудники МЧС

Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Только вот осознают масштаб и серьёзность последствий такого на первый взгляд безобидного новогоднего развлечения лишь тогда, когда жалеть уже поздно, остаётся лишь пожинать плоды собственной беспечности. Ежегодно спасатели Бреста совместно с представителями заинтересованных ведомств в предновогодний период стараются обезопасить брестчан: осуществляют рейды по объектам продажи пиротехнических изделий, принимают необходимые меры вплоть до закрытия точки торговли – в случае несоблюдения предпринимателями требований безопасности.



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Осуществляя визиты в места торговли взрывоопасными средствами, сотрудники МЧС обращали внимание на многие аспекты.

Спасателями совместно с сотрудниками милиции была произведена проверка завода-изготовителя товара, наличие у продавцов сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, которая, согласно требованиям, должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке.



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Особое внимание было уделено хранению пиротехнических средств (взрывоопасные вещества должны находится в шкафах (сейфах), выполненных из негорючих материалов.

Максимальное количество пиротехнических изделий, размещаемых в торговых залах (складских помещениях специализированных магазинов, специализированных отделов (секций), должно быть отражено в объектовой инструкции, утвержденной руководителем организации.

Реализация опасных средств должна осуществляться в магазинах или павильонах с торговым залом, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Рейдовая работа сотрудников Брестского ГОЧС совместно с представителями органов внутренних дел и была направлена на выявление нарушений. В числе посещённых мест - небезызвестные торговые точки, которые уже много лет предлагают широкий ассортимент товаров. Продавцы «острых ощущений» из ТЦ «Никольский» к проверкам готовы, тем более, что не один год реализуют популярную продукцию и осведомлены о требованиях представителей службы спасения. Нарушений и в нынешнем году не выявлено, адресованы лишь полезные рекомендации.

В не менее популярном месте продажи фейерверков на Дубровке людям в погонах не удивились. «А чего бояться, когда к собственному бизнесу подходишь серьёзно», - пояснил владелец магазина. Нарушений выявлено не было, владелец торговой точки к вопросу безопасности подходит ответственно.

Брестский городской отдел по ЧС предупреждает: промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ новогодние атрибуты полностью пожаробезопасными. Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.

От неправильного использования пиротехники каждый Новый год страдают сотни людей. Иногда это связано с тем, что сама пиротехника некачественная, но чаще с тем, что люди неправильно ее используют. Из-за слишком беспечного отношения пиротехнические изделия порой взрываются прямо в руках у детей, хотя к детям в руки они попадать не должны.

Спасатели Бреста напоминают, что нарушение правил учёта, хранения, использования, перевозки или пересылки пиротехнических изделий влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. Использование пиротехнических средств, особенно в общественных местах, может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Несанкционированное использование пиротехники приравнивается к мелкому хулиганству .

Чтобы не попасть в опасные ситуации, необходимо соблюдать правила безопасности. Хранить пиротехнические изделия следует вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте. Нельзя переносить пиротехнические изделия в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, бросать. Не следует держать пиротехнику рядом с огнеопасными жидкостями, запалами, газовыми плитами. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и т.д.). Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться.

Использовать пиротехнику нужно при отсутствии ветра, на расстоянии не менее 50 метров от зданий и в 20 метрах от людей. Не следует вскрывать пиротехнические изделия, запускать с балконов, бросать в костёр или печь. Лучше всего это делать на пустыре, отойдя на безопасное расстояние.