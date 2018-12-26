«В оливье заменю майонез на йогурт». Как празднуют Новый год те, кому важно следить за фигурой

Как быть, если предновогодняя суета — не повод откладывать тренировки или поедать килограммами оливье? GO.TUT.BY расспросил балерину, фитнес-модель, бодибилдера и «Мисс мира Европа — 2018» о том, каким получается праздник, когда нельзя не думать о фигуре.

«Я ответственная за праздничный ужин»

«Мисс мира Европа — 2018» Мария Василевич проведет 31 декабря в Минске.

— Новый год я всегда встречаю в узком семейном кругу: с родителями, братом и родственниками. В этот день я, как правило, занимаюсь столом. Типичная предновогодняя суета. С друзьями встречаюсь уже после боя курантов.

На столе — всеми любимые новогодние блюда.

— Оливье, конечно же, неизменно. Не скажу, что я люблю этот салат. Если буду есть, заменю майонез на йогурт. В остальном я не думаю о калорийности пищи. Алкоголь не употребляю, только родители могут выпить шампанского.

Мария признается, что новогодних праздников всегда боялась из-за искушения хорошо поесть.

— Думаю, устрою разгрузочную неделю, если пойму, что набрала пару лишних килограммов. Но первого января я скорее обменяюсь подарками с друзьями, чем пойду в тренажерный зал.

«Откажусь от нарезки, оливье и жирных десертов»

Чемпион Беларуси по бодибилдингу в категории Men’s Physique Артем Дубовик сильно ограничивать себя в еде не планирует:

— Единственное, стараюсь всегда следовать целевой калорийности рациона — считать количество белков, жиров и углеводов. Поэтому на Новый год я буду стараться есть не самые калорийные продукты.



Фото: из личного архива

Артем однозначно откажется от нарезки, оливье с обилием майонеза и жирных десертов.

— В 100 граммах «Киевского» торта — почти дневная норма жиров для девушки или большая половина для мужчины. Отсюда мое очень осторожное отношение к кулинарии и общепиту: многие блюда там очень жирные. Поэтому на Новый год я выберу простые гарниры без (либо с небольшим добавлением) масла: картофель, рис, паста, гречка и нежирное мясо вроде говядины, курицы или индейки. На десерт — фруктово-йогуртные торты без жирных кремов. К алкоголю отношусь спокойно, если соблюдать меру, то ничего ужасного для меня в нем нет.

Бодибилдер говорит, что не расстроится, даже если после праздников на весах увидит плюс три кило.

— Это всего лишь вода, которая остается в организме, когда превышаешь норму потребляемых калорий. Два дня привычного режима — и все будет в норме. К тому же никто не отменял тренировку 31 декабря. В предпраздничные дни качалки особо не пустуют. Мне несложно выделить полтора часа на свое здоровье. Если будет свободное время, могу пойти в зал первого января. Проблема лишь в том, что почти все они будут закрыты.

«Сладкое ем в первой половине дня»

Для балерины Людмилы Хитровой предпраздничный режим — это еще больше репетиций, спектаклей и концертов.

— С 14 лет каждый Новый год я встречала за границей, гастролируя с театром. В последний день уходящего года мы ставили «Щелкунчика», который заканчивался за два-три часа до боя курантов. Импресарио организовывал для всей труппы праздничный вечер.



Фото: из личного архива

В этом году традиция будет нарушена: наступающий год балерина встретит с родителями и маленьким сыном.

— Супруг уезжает на гастроли, а я работаю в Минске. У нас шесть предновогодних спектаклей с 25 декабря. К слову, если бы не 31 декабря, понедельник был бы моим законным выходным — а так перенесется на другой день, потому что в канун Нового года в театре пройдет гала-концерт. 1 января я отдыхаю, а 2-го начну репетиции спектакля «Жизель».

То, что балеринам приходится ограничивать себя в еде, Людмила называет стереотипом:

— У меня ни дня не проходит без чего-нибудь калорийного и вкусного. Это могут быть орехи и мед, так называемые полезные сладости. Но есть и не совсем здоровые вкусняшки: торты, десерты, пироженки. Это не значит, что я съедаю кучу конфет и хожу с десятикилограммовой «гирей» в животе — все сладкое употребляю в первой половине дня, чтобы успеть сжечь калории.

Новогоднее меню в своей семье Людмила называет классическим:

— Любимые салаты без каких-либо «облегченных» версий или замены ингредиентов. Праздник на то и праздник, чтобы побаловать себя. В то же время я за разумное питание: стыдно перед организмом сгружать внутрь все содержимое новогоднего стола. Как только представлю комбинацию блюд в своем бедном желудке, становится не по себе. Что касается спиртного, то, к счастью, я и мой супруг относимся к нему равнодушно. Мы можем выпить по бокалу шампанского или вина, но, если честно, я не понимаю алкогольных застолий. Нам и без «веселых пузырьков» комфортно.

«За неделю-две до Нового года стараюсь придержать себя в питании»

У фитнес-модели Кристины Ладутько тренировки в конце декабря — по обычной программе: три-четыре занятия в неделю плюс кардио и танцы.

— Единственное, что за неделю-две до Нового года я стараюсь придержать себя в питании. Знаю, что где-то переем, потому что не ограничиваю себя в праздники. В этом временном отрезке я осторожна, чтобы, так скажем, сработать на опережение.

За праздничным столом Кристина позволяет себе любую еду.

— Правда, от майонезных салатов, которые так любят наши люди, я отвыкла. Они невкусные для меня. А бутерброд с икрой с удовольствием съем. Позволяю себе и конфеты, и шампанское. Попробовать что-то новое могу, но наедаться до отвала не люблю, несмотря на то, что я отдыхаю.

По мнению фитнес-модели, сидеть на диете в день всеобщего веселья — это огромный психологический дискомфорт.

— На мой взгляд, Новый год — отличный повод дать самому себе разрядку в питании. Я просто точно знаю, что потом возьму себя в руки и отработаю в зале. Если все-таки съем лишнего, то устрою себе разгрузочный день: несладкие фрукты, долгие углеводы типа каш или супов, чтобы быстрее утилизировать жир.

Единственная веская причина для строгих ограничений в еде — приближающиеся соревнования.

— Бывает, что Новый год захватывает предсоревновательный период, и человек должен следовать строгой диете. У меня такое уже было, и не только в декабре. 8 марта я была в зале к самому его открытию. В таких случаях цель важнее празднования.