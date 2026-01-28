ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Возле Вячи запланировали стройку многоквартирных жилых домов. Рассчитывают на минчан?

28.01.2026 16:30 — Новости Экономики | realt.by  
Агрогородок Вишневка точно известен всем, кто любит отдыхать на водохранилище Вяча. Этот населенный пункт расположен в 11 километрах от столицы и пока что тут проживает меньше тысячи человек. Однако в ближайшие годы все может измениться. В Вишневке планируется построить новые жилые дома, школу и общественные объекты. Всего тут хотят возвести почти 500 новых квартир. Наверняка – с расчетом на минчан, готовых переехать в пригород. Сейчас проект застройки выставлен на общественное обсуждение.  Рассказываем подробности. 


Проводит общественное обсуждение Генерального плана и ПДП жилой зоны Вишневки Минский райисполком. К участию приглашаются все заинтересованные лица (особенно – проживающие в агрогородке Вишневка и его окрестностях). Цель проекта – создать современный, комфортный и привлекательный для жизни населенный пункт.

Напомним, что Вишневка расположена в Папернянском сельсовете Минского района, в 11 километрах от столицы. Рядом проходит МКАД-2 и автомобильная дорога Р-58, ведущая в Мядель. Сейчас в агрогородке проживает около 950 человек. Населенный пункт состоит из частных домов и нескольких двухэтажек. Из инфраструктуры тут есть начальная школа, ясли-сад, амбулатория, отделение связи, магазин, придорожно-гостиничный комплекс, кафе и АЗС.

Где появится новое жилье?

Главные перемены коснутся юго-восточной части агрогородка. На первом этапе (до 2030 года) многоквартирные новостройки могут вырасти в районе пересечения улиц Центральной и Проектируемой № 1. На втором этапе (до 2040 года) жилые дома начнут строить вдоль улицы Проектируемой № 1, а также в районе пересечения Центральной и Молодежной. Сейчас тут расположена начальная школа, которую планируется реконструировать под смешанную общественно-жилую застройку.

Новые усадьбы (возможно – таунхаусы) в агрогородке также появятся. Частные дома могут посадить на улице Школьной, вдоль улицы Приозерной и на продолжении участка проектируемой улицы Строителей. Некоторые существующие кварталы усадебной застройки ждет уплотнение. Оно может коснуться переулка Лермонтова, улиц Полевой и Чехова.


По планам градостроителей, всего в Вишневке будет построено более 500 новых квартир и усадеб. Расчет, скорее всего, сделан на минчан. Но кому именно предложат жилье рядом с водохранилищем Вяча – пока неизвестно. Возможно, стройкой займутся столичные девелоперы, готовые в отсутствие свободных площадок в Минске, вложиться в пригород. Также не исключен вариант и со строительством жилья для очередников. В таком случае дома будут возводить государственные организации. На первом этапе планируется построить 165 квартир и домов усадебного типа, на втором – еще 248 квартир и усадеб. В целом, объем нового жилищного строительства составит 33 тысячи квадратов. Сюда войдет как многоквартирная застройка (72,9 %), так и усадебная (27,1 %).

А что будет с инфраструктурой?

На первом этапе в Вишневке планируется построить новую школу на 502 места, торговый объект площадью около 600 квадратов и объект общественного питания на 30 посадочных мест. Учреждение образования появится в районе пересечения улиц Центральной и Строительной.

Также градостроители обещают продумать озеленение – благоустроить территорию возле водохранилища, обновить существующие и создать новые парки, скверы и бульвары.

Что касается численности населения Вишневки, то она будет расти постепенно. На первом этапе (до 2030 года) количество жителей увеличится с 950 до 1350 человек. На втором (до 2040 года) достигнет почти 2000 человек.


Материалы проекта уже выложены на сайте Минского райисполкома. Общественное обсуждение проекта проходит с 26 января по 9 февраля в Папернянском сельисполкоме (агрогородок Большевик, ул. Фабричная, 6). Там же 4 февраля, в 18:00, состоится презентация и встреча с местными жителями. Замечания и предложения можно оставить в журнале общественного обсуждения в Папернянском сельисполкоме либо прислать на электронный адрес: zam_stroit@mrik.gov.by с пометкой «общественное обсуждение».

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета.

 
