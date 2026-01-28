Возле Вячи запланировали стройку многоквартирных жилых домов. Рассчитывают на минчан?

Напомним, что Вишневка расположена в Папернянском сельсовете Минского района, в 11 километрах от столицы. Рядом проходит МКАД-2 и автомобильная дорога Р-58, ведущая в Мядель. Сейчас в агрогородке проживает около 950 человек. Населенный пункт состоит из частных домов и нескольких двухэтажек. Из инфраструктуры тут есть начальная школа, ясли-сад, амбулатория, отделение связи, магазин, придорожно-гостиничный комплекс, кафе и АЗС.

Где появится новое жилье?

Главные перемены коснутся юго-восточной части агрогородка. На первом этапе (до 2030 года) многоквартирные новостройки могут вырасти в районе пересечения улиц Центральной и Проектируемой № 1. На втором этапе (до 2040 года) жилые дома начнут строить вдоль улицы Проектируемой № 1, а также в районе пересечения Центральной и Молодежной. Сейчас тут расположена начальная школа, которую планируется реконструировать под смешанную общественно-жилую застройку.

Новые усадьбы (возможно – таунхаусы) в агрогородке также появятся. Частные дома могут посадить на улице Школьной, вдоль улицы Приозерной и на продолжении участка проектируемой улицы Строителей. Некоторые существующие кварталы усадебной застройки ждет уплотнение. Оно может коснуться переулка Лермонтова, улиц Полевой и Чехова.