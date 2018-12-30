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Редкий случай. За один эпизод в ворота сборной России на МЧМ назначены 2 буллита. Один из судей - белорус
В матче молодежного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии, который проходит в канадских Ванкувере и Виктории, произошел редкий случай.
Защитник сборной России Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила против убегавшего один на один с вратарем швейцарского форварда Марко Леманна. После того, как россиянин срубил соперника первый раз, швейцарец быстро поднялся и снова устремился к воротам. Однако и на этот раз был остановлен с помощью подножки.
Матч обслуживали главные судьи Ласси Хейккинен (Финляндия) и Максим Сидоренко (Беларусь). После остановки игры при счете 3:3 в ворота россиян были назначены два штрафных броска.
Правда, воспользоваться отличным случаем снова выйти вперед швейцарцы не смогли — оба буллита отразил голкипер россиян Даниил Тарасов. В итоге матч завершился победой сборной России (7:4), которая в третьем периоде дожала соперника, забросив 4 шайбы.
Но эпизод с назначением двух штрафных бросков вызвал много споров. Запутались даже в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).
В твиттере IIHF поначалу было размещено такое сообщение:
Однако после того, как судьи назначили буллиты, пресс-служба IIHF отреагировала так:
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