Редкий случай. За один эпизод в ворота сборной России на МЧМ назначены 2 буллита. Один из судей - белорус

В матче молодежного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии, который проходит в канадских Ванкувере и Виктории, произошел редкий случай.

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила против убегавшего один на один с вратарем швейцарского форварда Марко Леманна. После того, как россиянин срубил соперника первый раз, швейцарец быстро поднялся и снова устремился к воротам. Однако и на этот раз был остановлен с помощью подножки.

Матч обслуживали главные судьи Ласси Хейккинен (Финляндия) и Максим Сидоренко (Беларусь). После остановки игры при счете 3:3 в ворота россиян были назначены два штрафных броска.

Dmitri Samorukov took down Marco Lehmann twice on the breakaway. Penalty shot incoming and a two-minute advantage. #WJC2019 pic.twitter.com/99YAyFxm8A

Правда, воспользоваться отличным случаем снова выйти вперед швейцарцы не смогли — оба буллита отразил голкипер россиян Даниил Тарасов. В итоге матч завершился победой сборной России (7:4), которая в третьем периоде дожала соперника, забросив 4 шайбы.

Но эпизод с назначением двух штрафных бросков вызвал много споров. Запутались даже в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Dmitri Samorukov fouled Marco Lehmann from behind on a breakaway twice. Two fouls on one play: penalty shot and two-minute penalty! #WorldJuniors

В твиттере IIHF поначалу было размещено такое сообщение:

Однако после того, как судьи назначили буллиты, пресс-служба IIHF отреагировала так:

Correction, two penalty shots (and no two-minute penalty) were awarded for the two fouls on a Swiss breakaway. But both Marco Lehmann and Philipp Kurashev missed on their penalty shots. So we’re still