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Редкий случай. За один эпизод в ворота сборной России на МЧМ назначены 2 буллита. Один из судей - белорус

31.12.2018 19:12 — Разное | Tut.by  
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В матче молодежного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии, который проходит в канадских Ванкувере и Виктории, произошел редкий случай.

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила против убегавшего один на один с вратарем швейцарского форварда Марко Леманна. После того, как россиянин срубил соперника первый раз, швейцарец быстро поднялся и снова устремился к воротам. Однако и на этот раз был остановлен с помощью подножки.

Матч обслуживали главные судьи Ласси Хейккинен (Финляндия) и Максим Сидоренко (Беларусь). После остановки игры при счете 3:3 в ворота россиян были назначены два штрафных броска.

Правда, воспользоваться отличным случаем снова выйти вперед швейцарцы не смогли — оба буллита отразил голкипер россиян Даниил Тарасов. В итоге матч завершился победой сборной России (7:4), которая в третьем периоде дожала соперника, забросив 4 шайбы.

Но эпизод с назначением двух штрафных бросков вызвал много споров. Запутались даже в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

В твиттере IIHF поначалу было размещено такое сообщение:

— Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила на Марко Леманне, убегавшем в контратаку. Два фола в одном эпизоде: штрафной бросок и двухминутное удаление.

Однако после того, как судьи назначили буллиты, пресс-служба IIHF отреагировала так:

— Поправка. Два штрафных броска (без двухминутного удаления) — награда, которую швейцарцы получили за два фола соперника во время одной контратаки. Марко Леманн и Филипп Курашёв не реализовали свои попытки. Таким образом, счет по-прежнему 3:3.

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