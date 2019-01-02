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Романчук: "В 2019 году будет рецессия и падение ВВП"
Фото: sputnik.by
По мнению Ярослава Романчука, экономическая ситуация в следующем году будет развиваться в зависимости от изменений во взаимоотношениях с Россией.
— Россия со своим нефтегазовым маневром может подтолкнуть Беларусь либо к освобождению и либерализации с ускорением реформ, либо, наоборот, подвигнет к закручиванию гаек. Власть может действовать по принципу: мы сами разберёмся, скукожимся в рамках ещё большего жёсткого Госплана, а все, кто не спрятался, будут за это жестоко платить, — заявил в интервью «Салідарнасці» Ярослав Романчук.
Экономист считает, что такой подход вызовет массу серьезных последствий.
— Негативные тенденции запущены. Это и рынок конкуренции со стороны соседних стран, в том числе Европейского Союза, и самый опасный негатив, связанный с оттоком кадров. Это и рецессия бюджета, связанная с тем, что в Россию мы можем продавать меньше товаров. Третье — это подорожание ресурсов и усугубление долговой нагрузки, что вплотную подведет Беларусь к долговой яме. А может быть и вообще преддефолтное состояние, — прогнозирует эксперт.
При этом он обещает, что чарка и шкварка у народа будет, а вот количество проектов и обязательств, связанных с ростом и развитием, гораздо уменьшится. И власти уже начали подкладывать соломку под такой сценарий, существенно увеличивая на словах объем потерь в Беларуси от налогового маневра.
— Сначала было 8 млрд, потом 10, скоро, глядишь, и 15 будет. И всё, что будет происходить в Беларуси, спишут опять на неспособность России выполнять свои союзнические договорённости в рамках интеграционных проектов, — отмечает Ярослав Романчук.
Между тем экономист выказывает надежду, что власти воспользуются моментом, чтобы провести такие необходимые для нашей экономики реформы.
— Я рассчитываю на здравый смысл наших властей, — отмечает Ярослав Романчук. — Конечно, если начинать жить правильно, то первый год такой правильной жизни — это всегда рецессия, будет происходить ликвидация плохих или тупиковых инвестиционных проектов, значит, по показателям должен быть минус. В первый год реформ будет минус 2,5% ВВП, произойдет девальвация белорусского рубля, особенно в контексте российского рубля, может быть до 3-3,5%. Инфляция приблизиться к 10%, экспорт в Россию уменьшится.
Однако все это, по мнению экономиста, должно себя оправдать в будущем.
— Да, взвешенная макроэкономическая политика — это всегда минус в первый год, но это позволит вырулить в 2020 году на плюс, — отмечает эксперт. — Конечно, если мы не будем цепляться за предвыборные обещания, за предвыборную логику и добавлять к заработной плате по 15-20%, как в этом году. Даже если у нас в 2019-м получится +1% ВВП, то потом в 2020 году все равно произойдет очень серьёзный обвал. Что мы выберем: пожить один год так, чтобы провести к концу к осени парламентскую и президентскую кампанию, а потом всё грохнется, либо как-то иначе — это будет уже политическое решение.
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Известный экономист озвучил прогноз на следующий год.
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