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По мнению, экономическая ситуация в следующем году будет развиваться в зависимости от изменений во взаимоотношениях с Россией.— заявил в интервью «Салідарнасці» Ярослав Романчук.Экономист считает, что такой подход вызовет массу серьезных последствий.прогнозирует эксперт.При этом он обещает, что чарка и шкварка у народа будет, а вот количество проектов и обязательств, связанных с ростом и развитием, гораздо уменьшится. И власти уже начали подкладывать соломку под такой сценарий, существенно увеличивая на словах объем потерь в Беларуси от налогового маневра.— отмечает Ярослав Романчук.Между тем экономист выказывает надежду, что власти воспользуются моментом, чтобы провести такие необходимые для нашей экономики реформы.— отмечает Ярослав Романчук.Однако все это, по мнению экономиста, должно себя оправдать в будущем.отмечает эксперт.