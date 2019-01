Слоны и цернетки. Какими были первое видео, послание, картинка в интернете?

В 1969 году студент Чарли Клайн смог отправить по сети Arpanet первое сообщение из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в Исследовательский институт Стэнфорда. Это было одно слово login (с англ. «вход в систему», «регистрация»). При его пересылке буквы «l» и «о» удалось передать без проблем, но затем система дала сбой. Так что, по сути, первым сообщением, переданным через интернет, было слово «lo».

QWERTYUIOP

Первое электронное письмо было оправлено в 1971 году американским инженером Рэем Томлинсоном. Работая над своим проектом, Томлинсон захотел отправить сообщение между двумя компьютерами. При пересылке письма на другой компьютер, который находился в той же комнате, он использовал символ ’@’, который по его задумке должен был отделять имя получателя от его места расположения. По словам инженера, точной формулировки послания он не помнит, но предполагает, что в тот момент отправил что-то из разряда QWERTYUIOP.

«Счастливого рождества»

Если говорить о первом сообщении с компьютера на мобильный телефон, то его впервые отправили 3 декабря 1992 года. СМС было послано с компьютера британского инженера Нила Пэпуорта на мобильный телефон Orbitel 901 Ричарда Джарвиса из компании Vodafone. Сообщение содержало два слова: Merry Christmas («Счастливого рождества»).

Symbolics.com

Первое доменное имя в сети — Symbolics.com было зарегистрировано компьютерной фирмой Symbolics Computer Corporation из Массачусетса 15 марта 1985 года. В 2009 году домен был продан ХF.com.

Les Horrible Cernettes

Первой картинкой, выложенной в сети, было изображение девушек из пародийной музыкальной группы Les Horrible Cernettes. Картинка была обработана в первой версии Photoshop, сохранена в формате gif и затем загружена по FTP на сайт info.cern.ch изобретателем Всемирной паутины Тимом Бернесом-Ли. Создавая в 1992 году веб-сайт, он решил похвастаться музыкальными достижениями Европейской организации ядерных исследований (CERN) и заодно протестировать возможность загрузки фотофайлов.

Спам-письмо об электронной технике

Первый спам пользователи сети получили в мае 1978 года. Рекламную рассылку по сетям Arpanet сделала компания Digital Equipment Corporation (DEC), которая специализировалась на изготовлении электронной техники. Сообщение получили сразу 393 человека.Разослал его маркетолог компании Гэри Тюэрк.

Личная информация. Какие данные лучше не публиковать в Интернете? Подробнее

«Вы когда-либо кликали своей мышкой прямо тут? Вы сделаете это»

Первый баннер в сети появился 27 октября 1994 года на сайте HotWired.com. Тогда по нему кликнули 44% посетителей. На рекламном блоке телекоммуникационной компании AT&T был слоган «Did you ever clicked your mouse right here? You will!». Размеры баннера составляли 468 на 60 пикселей.

Видео о слонах

Первое видео под названием Me at the Zoo («Я в зоопарке») на YouTube появилось 23 апреля 2005 года. На нем один из создателей видеохостинга Джавед Карим в течение 18 секунд рядом с вольером со слонами в зоопарке Сан-Диего, запинаясь, говорит: «Ну что, вот мы стоим перед слонами. Самое классное, что у них очень, очень, очень длинные хоботы. Это классно. И больше сказать мне нечего».