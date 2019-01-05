Юные городокчане приняли участие в акции «Сбережём родную ель»

В сохранение природы свой вклад внесли юные городокчане, приняв участие в районном этапе областной культурно-экологической акции «Сбережём зелёную ель», итоги которой подвели в районном центре детей и молодежи.

Для участия в акции, по словам методиста ЦДиМ Тамары Дерибиной, восемь учреждений образования района и ЦДиМ представили флористические объекты на тему Новогодней елки. Интерьерные композиции были выполнены из природного и искусственного материалов разной формы и высоты. Творческие работы мальчиков и девочек отличаются оригинальностью и высоким качеством исполнения. В номинации «Сохраним ель» победителями признаны работы учащихся Пальминской СШ: «Чудо-ёлка» 6-летнего Романа Захаренко (педагог Л.П. Муменкова), «Ёлка-модница» 9-летней Полины Толкачёвой (И.В. Баюрова), «Лесная гостья» 11-летней Яны Ренкуль (Н.А. Леонова). Также в данной номинации победили коллективные работы учащихся объединения по интересам «Сувенир» ЦДиМ «Ёлочка лесная» и «Ёлочка полевая» (Л.В. Зудова и Е.М. Борбосова), работа «Лесная фея» 11-летней Екатерины Демьяновой из Меженской д/с-СШ (Г.В. Соболевская) и «Ёлка-топотушка», авторами которой стали 16-летние Кристина Прокофьева, Екатерина Леонова и Александра Никифорова из Езерищенской СШ (Е.А. Маврина). Работа «Сделай сказку своими руками» 13-летней Дарьи Башмаковой и 14-летней Дианы Бронской из Бычихинской СШ (Е.И. Качанова) стала лучшей в номинации «Видеоролик «Сохраним ель для потомков».

Ребята не только создали великолепные новогодние украшения, но и внесли свой вклад в сохранение природы, доказав, что нет необходимости рубить на праздники живое дерево. Работы-победители направили для участия в дальнейшем, областном, этапе культурно-экологической акции «Сбережём зелёную ель».

Галина НИКОЛАЕВА.