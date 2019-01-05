ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные городокчане приняли участие в акции «Сбережём родную ель»

06.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

В сохранение природы свой вклад внесли юные городокчане, приняв участие в районном этапе областной культурно-экологической акции «Сбережём зелёную ель», итоги которой подвели в районном центре детей и молодежи.

Для участия в акции, по словам методиста ЦДиМ Тамары Дерибиной, восемь учреждений образования района и ЦДиМ представили флористические объекты на тему Новогодней елки. Интерьерные композиции были выполнены из природного и искусственного материалов разной формы и высоты. Творческие работы мальчиков и девочек отличаются оригинальностью и высоким качеством исполнения. В номинации «Сохраним ель» победителями признаны работы учащихся Пальминской СШ: «Чудо-ёлка» 6-летнего Романа Захаренко (педагог Л.П. Муменкова), «Ёлка-модница» 9-летней Полины Толкачёвой (И.В. Баюрова), «Лесная гостья» 11-летней Яны Ренкуль (Н.А. Леонова). Также в данной номинации победили коллективные работы учащихся объединения по интересам «Сувенир» ЦДиМ «Ёлочка лесная» и «Ёлочка полевая» (Л.В. Зудова и Е.М. Борбосова), работа «Лесная фея» 11-летней Екатерины Демьяновой из Меженской д/с-СШ (Г.В. Соболевская) и «Ёлка-топотушка», авторами которой стали 16-летние Кристина Прокофьева, Екатерина Леонова и Александра Никифорова из Езерищенской СШ (Е.А. Маврина). Работа «Сделай сказку своими руками» 13-летней Дарьи Башмаковой и 14-летней Дианы Бронской из Бычихинской СШ (Е.И. Качанова) стала лучшей в номинации «Видеоролик «Сохраним ель для потомков».

  Ребята не только создали великолепные новогодние украшения, но и внесли свой вклад в сохранение природы, доказав, что нет необходимости рубить на праздники живое дерево. Работы-победители направили для участия в дальнейшем, областном, этапе культурно-экологической акции «Сбережём зелёную ель».

Галина НИКОЛАЕВА.

Юные городокчане приняли участие в акции «Сбережём родную ель»

Фото иллюстративное

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сохранение природы свой вклад внесли юные городокчане, приняв участие в районном этапе областной культурно-экологической акции «Сбережём зелёную ель», итоги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лимиты по объему потребления электроэнергии отменили в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика