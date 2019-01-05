﻿ 100 лет на службе людям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

100 лет на службе людям

06.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

5 января нынешнего года системе Министерства труда и социальной защиты Беларуси исполнилось 100 лет. В честь этой знаменательной даты прошло торжественное мероприятие, в котором  приняли участие работники и ветераны системы органов социальной защиты Кричевщины, а также почетные гости.

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь 5 января отмечается  День работников социальной защиты. В нынешнем году дата юбилейная. В бывшем Доме культуры цементников собрались работники управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районного центра социального обслуживания населения, районного отдела Могилевского областного управления Фонда социальной зашиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Кричевского психоневрологического дома-интерната.

100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям
100 лет на службе людям

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 января нынешнего года системе Министерства труда и социальной защиты Беларуси исполнилось 100 лет. В честь этой знаменательной даты прошло
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Офицеры под бело-красно-белыми флагами идут по Слуцку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика