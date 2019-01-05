100 лет на службе людям

5 января нынешнего года системе Министерства труда и социальной защиты Беларуси исполнилось 100 лет. В честь этой знаменательной даты прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие работники и ветераны системы органов социальной защиты Кричевщины, а также почетные гости.

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь 5 января отмечается День работников социальной защиты. В нынешнем году дата юбилейная. В бывшем Доме культуры цементников собрались работники управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районного центра социального обслуживания населения, районного отдела Могилевского областного управления Фонда социальной зашиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Кричевского психоневрологического дома-интерната.























