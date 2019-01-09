|
Волна спама прокатилась по соцсетям Бреста - на этот раз предупреждают о контроле за взяточниками со стороны КНБ
10.01.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня соцсети Бреста (а может быть и не только) буквально атакуют спам-вбросом о подстрекательстве к даче взяток сотрудникам
Сейчас есть т.н. Постановления о наложении административного взыскания, если у вас нет средств на месте для оплаты штрафа. По нему, в течение 30 суток нужно оплатить взыскание. Не испытывайте судьбу, а если с вас вымогают взятку и т.п., в ст. 431 есть прим.:
"Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном."
Вот какой текст рассылают на этот раз:
На самом деле - КНБ - это Комитет Национальной Безопасности. Эта "утка" начала своё распространение
Мы настоятельно рекомендуем НЕ распространять сообщения, в достоверности которых вы сомневаетесь. В данный момент администраторы всех групп без предупреждения удаляют всех пользователей, которые распространяют спам. Подумайте, проверьте информацию и тогда пишите. И да, мы ещё более настоятельно НЕ рекомендуем и категорически не советуем давать кому-бы то ни было взятки. Это плохо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волна спама прокатилась по соцсетям Бреста - на этот раз предупреждают о контроле за взяточниками со стороны КНБ
Сегодня соцсети Бреста (а может быть и не только) буквально атакуют спам-вбросом о подстрекательстве к даче взяток сотрудникам ГАИ и спецмероприятиях. Дача взятки,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)