Волна спама прокатилась по соцсетям Бреста - на этот раз предупреждают о контроле за взяточниками со стороны КНБ

Сегодня соцсети Бреста (а может быть и не только) буквально атакуют спам-вбросом о подстрекательстве к даче взяток сотрудникам ГАИ и спецмероприятиях. Дача взятки, во все времена, уголовное преступление по ст. 431 УК РБ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62415.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сейчас есть т.н. Постановления о наложении административного взыскания, если у вас нет средств на месте для оплаты штрафа. По нему, в течение 30 суток нужно оплатить взыскание. Не испытывайте судьбу, а если с вас вымогают взятку и т.п., в ст. 431 есть прим.:

"Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном."

Вот какой текст рассылают на этот раз:



с др.гр. Ребята кто нарушил дорожное правило пусть менты сразу протокол пишут. Деньги не в коем случае не предлагайте(вас специально будут провоцировать...) Идёт рейд КНБ на взятки, кто даёт - тоже встревает. Уважаемые водители, спешу предупредить вас от плохих последствий.. Ни в коем случае не давать взятки гаишникам, по всей стране идёт операция "взяточник". задержаны десятки водителей... Просьба предупредить родных и близких вам людей (Информация достоверная)

На самом деле - КНБ - это Комитет Национальной Безопасности. Эта "утка" начала своё распространение с Казахстана , и вот волна докатилась до нас.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62415.php

Читать полностью в источнике с фото:





Мы настоятельно рекомендуем НЕ распространять сообщения, в достоверности которых вы сомневаетесь. В данный момент администраторы всех групп без предупреждения удаляют всех пользователей, которые распространяют спам. Подумайте, проверьте информацию и тогда пишите. И да, мы ещё более настоятельно НЕ рекомендуем и категорически не советуем давать кому-бы то ни было взятки. Это плохо.