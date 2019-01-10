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Депутаты обсудили вопрос развития образования

11.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Депутаты обсудили вопрос развития образования

На базе средней школы №2 прошло заседание постоянной комиссии по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодёжи. Рассматривались вопросы образования, перспективы развития отрасли в районе.

Далее читайте в «ДП».

 
 
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> На базе средней школы №2 прошло заседание постоянной комиссии по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодёжи. Рассматривались вопросы...
 
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