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Известный певец плюнул в рот ребенку и пнул его

12.01.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Торегали Тореали во время концерта в Астане плюнул в лицо мальчику, который зашел на сцену, чтобы вручить ему цветы.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru, после этого, когда ребенок стал уходить, исполнитель его пнул.

«У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать», — признался Тореали.

По сообщению портала 365Info.kz, данный ритуал называется «аузына тукирту» (поплевать в рот). Древние казахи считали, что если на ребенка попадет слюна одаренного человека, то ему перейдет частичка его способностей.

Как отмечается, зрители в зале встретили этот поступок бурными овациями. Пользователи соцсетей поведением артиста возмутились.


 
 
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Торегали Тореали во время концерта в Астане плюнул в лицо мальчику, который зашел на сцену, чтобы вручить ему цветы.
 
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