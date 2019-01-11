Известный певец плюнул в рот ребенку и пнул его

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«У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать», — признался Тореали.





По сообщению портала 365Info.kz, данный ритуал называется «аузына тукирту» (поплевать в рот). Древние казахи считали, что если на ребенка попадет слюна одаренного человека, то ему перейдет частичка его способностей.





Как отмечается, зрители в зале встретили этот поступок бурными овациями. Пользователи соцсетей поведением артиста возмутились.



