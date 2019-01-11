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Известный певец плюнул в рот ребенку и пнул его
Торегали Тореали во время концерта в Астане плюнул в лицо мальчику, который зашел на сцену, чтобы вручить ему цветы.
Как
«У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать», — признался Тореали.
По сообщению портала 365Info.kz, данный ритуал называется «аузына тукирту» (поплевать в рот). Древние казахи считали, что если на ребенка попадет слюна одаренного человека, то ему перейдет частичка его способностей.
Как отмечается, зрители в зале встретили этот поступок бурными овациями. Пользователи соцсетей поведением артиста возмутились.
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Торегали Тореали во время концерта в Астане плюнул в лицо мальчику, который зашел на сцену, чтобы вручить ему цветы.
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