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Порывистый ветер до 18 м/с и снег ожидаются в Беларуси 14 января

13.01.2019 16:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новая рабочая неделя в Беларуси начнётся с облачной и снежной погоды.  

Как сообщает Белгидромет, 14 января в стране ожидается слабый гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Вероятность осадков составляет около 90% по всей республике, в основном это снег и мокрый снег, но на западных территориях могут пройти дожди.  

Ночью ветер южный порывистый (14 м/с). Днём в стране также сохранится южный ветер, но в Брестской и Гродненской областях поменяется на западный.  Кроме того, в этих областях порывы могут достигать 18 м/с.  

В тёмное время суток температура воздуха в Беларуси опустится до -1… -4°C, днём потеплеет 0… +3°C.  
 
 
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Новости Беларуси. Новая рабочая неделя в Беларуси начнётся с облачной и снежной погоды.   Как сообщает Белгидромет, 14 января в стране ожидается слабый гололёд, на...
 
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