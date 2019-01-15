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Второй этап репетиционного тестирования начнётся на базе 10-й школы в конце февраля
16.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Второй этап репетиционного тестирования пройдёт в Слуцке на базе СОШ №10 им. С. Ф. Рубанова с 25 февраля по 1 марта,
График проведения II этапа репетиционного тестирования:
Регистрация на РТ будет начинаться в «Средней школе № 10 имени С.Ф.Рубанова г. Слуцка» в 14:00. Начало тестирования - в 14:30. Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться до 8 февраля 2019 года в управлении по образованию Слуцкого райисполкома (каб.507) или по телефонам 5-37-76, 5-69-61.
Стоимость репетиционного тестирования по одному учебному предмету составляет 7,00 (семь) белорусских рублей.
Оплату за участие в тестировании можно произвести в расчетно-кассовых центрах, банкоматах, платежных и платежно-справочных терминалах банков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Республиканского института контроля знаний только посредством системы «Расчет» (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь.
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Второй этап репетиционного тестирования пройдёт в Слуцке на базе СОШ №10 им. С. Ф. Рубанова с 25 февраля по 1 марта, сообщается на сайте управления по образованию...
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