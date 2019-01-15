Второй этап репетиционного тестирования начнётся на базе 10-й школы в конце февраля

Второй этап репетиционного тестирования пройдёт в Слуцке на базе СОШ №10 им. С. Ф. Рубанова с 25 февраля по 1 марта, сообщается на сайте управления по образованию Слуцкого райисполкома.

График проведения II этапа репетиционного тестирования:

25 февраля 2019 года – математика, обществоведение;

26 февраля 2019 года – физика, химия, география;

27 февраля 2019 года – биология, иностранные языки;

28 февраля 2019 года – русский язык, белорусский язык;

1 марта 2019 года – история Беларуси, всемирная история.

Регистрация на РТ будет начинаться в «Средней школе № 10 имени С.Ф.Рубанова г. Слуцка» в 14:00. Начало тестирования - в 14:30. Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться до 8 февраля 2019 года в управлении по образованию Слуцкого райисполкома (каб.507) или по телефонам 5-37-76, 5-69-61.

Стоимость репетиционного тестирования по одному учебному предмету составляет 7,00 (семь) белорусских рублей.

Оплату за участие в тестировании можно произвести в расчетно-кассовых центрах, банкоматах, платежных и платежно-справочных терминалах банков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Республиканского института контроля знаний только посредством системы «Расчет» (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь.



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