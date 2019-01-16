Россия создала выгодные экономические условия для развития экономики Беларуси, превосходящие правила ЕврАзЭС - посол РФ

Вооруженные силы и ядерный зонтик РФ обеспечивает военную безопасность Беларуси, на это идут "гигантские" средства, заявил в четверг посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"Прежде всего, для экономики Республики Беларусь и цена на топливно-энергетические ресурсы, газ, нефть, нефтепродукты, и возможность доступа на огромный российский рынок, и доступ к российским субсидиям для промышленных предприятий, и вопросы военно-технической политики, - все значительно выгоднее в экономическом плане, чем по правилам Евразийского союза, это первый аспект", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Второй аспект состоит в вопросах военной безопасности, потому что безопасность Республики Беларусь застрахована вооруженными силами РФ и ядерным зонтиком, который существует у России, и это тоже гигантские расходы российского бюджета, которые мы несем на совместную оборонную безопасность", - заявил М.Бабич.