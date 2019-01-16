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Американцы сократили потребление алкоголя 3-й год подряд

17.01.2019 19:00 — Разное | Интерфакс  
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Потребление всех видов алкоголя в США сократилось в 2018 году третий год подряд - на 0,8%, до 3,345 млрд стандартных 9-литровых ящиков, свидетельствуют предварительные данные отраслевой организации IWSR.

Годом ранее снижение было чуть менее заметным - 0,7%.

"Очевидно, что американцы в целом пьют меньше, что, вероятно, является результатом сохраняющейся тенденции к здоровому образу жизни. Растет стремление к осознанному употреблению алкоголя или полной трезвости, особенно среди миллениалов", - заявил главный директор IWSR по маркетингу Брэнди Рэнд, возглавляющий ее подразделение в США.

По ее оценкам, американцы стали пить больше вина и крепкого алкоголя, тогда как потребление пива сокращается опережающими темпами - на 1,5%, до 2,62 млрд ящиков. Падение усилилось с 1,1% в 2017 году. Исключением стали крафтовые сорта пива, продажи в этом сегменте увеличились примерно на 5%.

Вместе с тем пиво по-прежнему лидирует по объемам продаж среди всех спиртных напитков.

Спрос на вино в США непрерывно растет уже 24 года подряд, в 2018 году он поднялся на 0,4%. В этом сегменте особо выделялось просекко - прирост потребления в объемном выражении превышал 10%.

Между тем в сегменте крепких спиртных напитков основным фактором роста стал мескаль, потребление которого увеличилось почти на треть (+32,4%), до 261 тыс. стандартных ящиков. Кроме того, сохранялся повышенный спрос на текилу (+8,5%). Коньяка и арманьяка американцы выпили на 5,6% больше, чем в 2017 году, виски - на 4,1%, бренди - на 1,7%.

В общей сложности потребление крепкого алкоголя в США достигло в 2018 году 230,2 млн стандартных ящиков, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Инновационные сорта сидра помогли восстановлению спроса после сокращения в 2017 году, прирост в этой категории составил 4,1%.

Как пишет The Wall Street Journal, на фоне сокращения спроса на алкоголь компании-производители стремятся диверсифицировать предложение. Molson Coors Brewing Co. начала выпускать комбучу, Anheuser-Busch InBev SA теперь продает алкогольную кокосовую воду, а Diageo Plc, помимо водки Smirnoff, предлагает мешать коктейли с безалкогольным джином.

В крупнейшей пивоваренной компании мира AB InBev в прошлом году появилась должность руководителя департамента безалкогольных напитков. Доля такой продукции в продажах компании превысила 10% по объему.

По оценкам IWSR, продажи напитков с небольшим или нулевым содержанием алкоголя в США вырастут на 32,1% в 2018-2022 годах - втрое быстрее, чем в предыдущие пять лет. Например, потребление безалкогольного пива может увеличиться на 9,3%, считают аналитики Euromonitor.

 
 
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Потребление всех видов алкоголя в США сократилось в 2018 году третий год подряд - на 0,8%, до 3,345 млрд стандартных 9-литровых ящиков, свидетельствуют предварительные...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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