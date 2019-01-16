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Класковский: "Плана интеграционного блицкрига на столе у Путина нет"

17.01.2019 20:33 — Разное | UDF  
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Александр Класковский. Фото: TUT.BY
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал на naviny.by последние заявления российских чиновников.

Александр Класковский назвал заявления российского посла Михаила Бабича об альтернативных источниках поставок нефти троллингом. И добавил, что подобным образом в отношении белорусского руководства себя ведет первый вице-премьер России Антон Силуанов, когда говорит в контексте спора о компенсации последствий налогового маневра, что «давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы».

— Но вот что показательно: ни один из российских спикеров не объясняет членораздельно, каким видится Москве механизм реализации мертвых на сегодня пунктов союзного договора 1999 года. В основном звучат общие слова: вот создана двусторонняя рабочая группа, пусть она и обмозговывает, — пишет Класковский. — Более того, усиливается мотив завуалированного оправдания: мол, никаких имперских планов, никакого поглощения, упаси боже!

Короче говоря, дорожной карты, как продвигать ползучий аншлюс, у Москвы очевидно нет. Судя по всему, российские функционеры просто получили установку твердить: если Минск хочет и дальше получать пряники, то надо выполнять интеграционный документ конца прошлого тысячелетия. А как выполнять, когда столько воды утекло, — черт его знает.

По мнению обозревателя, дело не только в упрямстве белорусского президента, «которому Кремль априори не может предложить ничего более сладкого, чем абсолютная власть над независимой европейской страной среднего масштаба»:

— Дело в объективных реалиях. Ту же единую валюту, по мнению экспертов, немыслимо ввести в принципе при столь разных моделях и параметрах экономик, как это есть сейчас.

А уж то, что создать общую конституцию, суд и парламент Союзного государства пока невозможно, был вынужден признать на пресс-конференции в Москве 16 января и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причем Россия на этом и не настаивает, добавил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал на naviny.by последние заявления российских чиновников.
 
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Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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Единство
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