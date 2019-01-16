

Александр Класковский. Фото: TUT.BY

naviny.by

назвал заявления российского послаоб альтернативных источниках поставок нефти троллингом. И добавил, что подобным образом в отношении белорусского руководства себя ведет первый вице-премьер России, когда говорит в контексте спора о компенсации последствий налогового маневра, что— пишет Класковский. —По мнению обозревателя, дело не только в упрямстве белорусского президента,