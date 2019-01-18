Отбирали, как для себя. Топ-8 идей, куда сходить в слякотные выходные в Минске

В эти выходные много интересного для родителей с детьми, меломанов и, конечно же, синефилов — все лучшее в традиционной подборке от AFISHA.TUT.BY. Так что оставаться дома в этот уикенд, считайте, преступление, по-иному не скажешь.
Сколько: 10 рублей. Обязательно запишитесь: 8 017 380-06-32.
Каждую субботу в рамках крутого образовательного проекта Azgur school в музее-мастерской Заира Азгура белорусский скульптор и фотохудожник Евгений Колчев проведет мастер-класс по лепке из глины. Круто! Инструменты и материалы предоставляет музей, а возрастных и прочих ограничений вообще нет.
С новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь открыл детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу в ТРЦ Galleria Minsk и теперь переехал в ТРЦ «Экспобел». Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений.
Ничего страшного, если вы подумали, что Arctic Monkeys, Oasis или даже Muse приедут в Минск и будут выступать хором. Но нет, все-таки формат трибьюта предполагает, что молодые и подающие надежду исполнители перепевают главные хиты именитых групп. Ребята из Ape It и The Apples устроят для вас настоящую английскую субботу, и весь вечер и ночь со сцены клуба будут звучать хиты Arctic Monkeys, Oasis and Muse (а их не будет). Ну а если душа просится на бесплатные концерты кавер-бендов — вам сюда.
Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Москва», «Мир», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный».
Сколько: от 4,50 рубля. В выходные сеансы по традиции дороже.
Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна. Множественное расстройство личности, Шьямалан — режиссер, и Джеймс МакЭвой и Аня Тейлор-Джой — в главных ролях. Нет, вам не кажется, это действительно звучит как «Сплит», потому что «Стекло» — его сиквел, как и «Неуязвимого», кстати. Поэтому настоящее удовольствие от нового фильма Шьямалана получат поклонники именно этих двух предыдущих. Любителям же «Шестого чувства» и «Визита» придется сложнее.
В эту субботу в «Сильвере» пройдет тематическая вечеринка с ночным показом сразу трех фильмов: «Стекло», понятно, не проигнорируешь, но кроме него будут также крутить триллеры «Химера» и «Темное зеркало». Не подумайте, будто бы вы пришли и только смотрите три картины подряд — нет, организаторы еще обещают розыгрыш призов, множество сюрпризов от ведущего и интерактив. Костюмы и косплей приветствуются.
Пройдемся по концертам. В «Брюгге» метал, в Филармонии — традиционная классика, в КЗ "Минск" — танцы, а в Coyote — вечер белорусского стендапа. Прекрасно, кто выступает? Дима Нарышкин и Виталий Петрашко, а специальным гостем будет Евгений Чебатков (Stand Up ТНТ, Stand Up Радио). Да ладно, вы точно видели и, возможно, слышали всех этих людей. А если нет, самое время это изменить.
Если эта идея вызывает отторжение, напомним про «Брюгге», филармонию и КЗ "Минск".
Мы, конечно, никак не сможем вас оправдать, но если уж больно хочется остаться дома, запускайте онлайн-кинотеатры на AFISHA.TUT.BY. Если пока еще не знакомы с сервисом, можете начать, например, с трагикомедийной «Маленькой Веры» (говорят, это «Хрусталь» 80-х) — самого откровенного фильма своей эпохи. А там пойдет-поедет.
Сколько: прокат оборудования на 2 часа — 9 рублей в будний день, 12 рублей в выходной.
У вас появилась возможность не просто наконец вырваться покататься на лыжах, но и сделать это в темное время суток. На месте можно будет получить комплект для горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) или для сноубордиста (сноуборд, ботинки). Комплекс работает ежедневно, покататься ночью можно вплоть до 31 января.