Россия обречена на стагнацию, падение рубля и отток инвестиций

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Экономика России остается «структурно слабой», зависимой от экспорта нефти и газа, страдает от неэффективного госуправления и геополитических рисков, а сценарий «прорыва», озвученный президентом и правительством, имеет лишь «ограниченные» шансы на реализацию.Такую оценку дает международное рейтинговое агентство S&P в рамках очередного пересмотра суверенного рейтинга РФ, пишетОставив сам рейтинг неизменным - на уровне ВВВ-, или низшей ступени инвестиционной категории, - S&P предупреждает, что может предпринять «негативное рейтинговое действие» в ближайшие 24 месяца, если новые санкции США будут реализованы в жестком формате.Умеренные санкции - это запрет на покупку новых долговых обязательств правительства РФ. В этом случае рейтинги, отражающие платежеспособность России как заемщика в иностранной валюте, останутся без изменений.Жесткий сценарий - это санкции против вторичного рынка госдолга, равносильные запрету не только покупать новые выпуски, но и держать старые, а также санкции против госбанков, блокирующие доступ к долларовым операциям.Они, как отмечает S&P, «окажут существенное негативное влияние не только на финансовую стабильность, но и на объемы торговли энергоносителями с Европой», при том что на углеводороды по-прежнему приходится более 50% российского экспорта и почти треть доходов бюджета.Темпы роста ВВП на душу населения в России не соответствуют инвестиционному рейтингу. Они ниже, чем у 30 стран, имеющих сопоставимую оценку кредитоспособности, и останутся таковыми на всем горизонте прогноза - до 2022 года, считает S&P.Рост номинального ВВП в 2019 году замедлится до 1,5%, а в 2020-22 гг составит лишь 1,8% вместо 3% и более, обещанных МЭР.Продолжится отток иностранных инвесторов из реального сектора: в 2019-21 гг они будут ежегодно забирать сумму, эквивалентную 0,8% российского ВВП.Ослабеет и рубль: на конец 2019 года курс доллара поднимется до 69 рублей, в 2020-м - до 71 рубля, и в 2021-22 - до 73 рублей.- говорится в релизе.Планы догнать Германию, побороть бедность и за 6 лет войти в топ-5 экономик мира с помощью инфраструктурных строек и национальных проектов за 24 триллиона рублей - рискуют остаться на бумаге, как и майский указ 2012 года, результативность которого, как дипломатично констатирует S&P, оказаласьПомимо того, что существует типичный для России «риск конфликта интересов» и неполного исполнения, объявленные меры не нацелены на институциональные проблемы. Это независимость судебной системы, избирательное применение закона и слабая система госуправления, перечисляет агентство.