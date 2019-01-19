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Новые награды и продукты: Приорбанк отмечает день рождения

20.01.2019 07:40 — Разное | Myfin  
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Новые награды и продукты: Приорбанк отмечает день рождения

январь 2018

Новый функционал в интернет-банке Prior Online. Теперь стать клиентом Приорбанка и пользоваться интернет-банком Prior Online можно посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).

февраль 2018

Через сайт банка стало возможным бесплатное пополнение премиальных карточек (Visa Gold, MasterCard Gold и др.) в белорусских рублях.

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Студентка 3 курса физико-математического факультета БГПУ Татьяна Ковалева получила именную стипендию, учрежденную Приорбанком. Вручил ее заместитель Председателя Правления (в настоящее время — Советник) Приорбанка Сергей Шишов.

Стипендия от банка назначается лучшим студентам экономических специальностей старших курсов дневной формы обучения сроком на семестр. Главными критериями при их отборе являются высокая успеваемость и активное участие в научно-исследовательской работе.

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В Гродно организован новый курс «Prior Grand» по обучению финансовой грамотности слушателей пенсионного возраста. Преподаватели рассказали клиентам старшего поколения как в интернете искать необходимую информацию, делать покупки и самостоятельно совершать платежи в онлайн-магазинах и в интернет-банке Prior Online.

Новые награды и продукты: Приорбанк отмечает день рождения

март 2018

Приорбанк стал генеральным партнером четвертого FinTech Hackathon, собравшего более 150 участников (программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики, специалисты и эксперты банковской и финансовых сфер) для создания проектов в одном из самых перспективных и востребованных направлений — в сфере финтеха.

апрель 2018

Приорбанк стал одним из победителей премии «Банк года – 2017»: он завоевал целых три  первых места в различных номинациях.

По мнению жюри конкурса, банк по итогам 2017 года показал лучшие результаты по сравнению с другими крупными белорусскими банками. Приорбанк также получил первое место в номинации Самый успешный иностранный банк. Председатель правления Приорбанка Сергей Костюченко признан лучшим банковским управляющим.

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Завершено тестирование Интернет-банка для юридических лиц 2.0, который теперь доступен во всех браузерах. Многие клиенты уже смогли оценить те возможности, которые предоставила им новая версия: удаленное визирование документов, настройка схемы подписей, а также возможность настройки схемы подписей по отдельным запросам.

май 2018

Приорбанк провел международный конкурс Elevator Lab Challenge Belarus. Призами стали поездка на конференцию South Summit в Мадрид, мастер-класс в Вене, организованный экспертами Raiffeisen Bank International, а также проход в полуфинал глобального отбора в крупнейший финтех-акселератор в Восточной и Центральной Европе Elevator Lab.

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Банк получил две престижные награды: приз от ЕБРР «Наиболее активный банк-эмитент в Республике Беларусь в 2017 году», а также награду от ведущего международного коммерческого банка Германии Commerzbank AG за выдающееся сотрудничество в сфере документарных операций и международной торговли.

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«Вручение этой награды — признание активной и высококачественной работы Приорбанка не только в 2016-2017 годах, но и в течение более чем 20 лет плодотворного сотрудничества между нашими банками», — отметил Ховсеп Восканян, Глава представительства Commerzbank AG в Беларуси.

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Банк запустил для клиентов сервис LoungeKey — программу, открывающую двери бизнес-залов аэропортов по всему миру. Теперь доступ в бизнес-залы осуществляется с использованием действующей платежной карточки Приорбанка Visa Platinum, Visa Business Gold, Visa Infinite или World Mastercard Black Edition.

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Теги: Гродно
 
 
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